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大轉彎！台北敦化國小臨時停課家長怒　教育局︰線上教學至4/21實體上課

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/18 20:49
圖為敦化國小校門口

圖為敦化國小校門口 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 敦化國小今（18）日臨時停課造成家長不便，台北市副市長蔡炳坤表示明天就復課，然而，教育部晚間表示4月21日才恢復實體上課。

最近更新 4/18 20:40
首次發稿 4/18 20:00

綜合媒體報導，北市敦化國小今天臨時宣布自即日起停課8天至25日，改由線上上課；國樂團、弦樂團、合唱團、舞蹈團、田徑隊、羽球隊等社團，停止練習至30日，學生早上到校後家長中午將學生接回，由於事出臨時導致怨聲四起。

新黨籍台北市議員潘懷宗今日下午質詢教育部表示，今天敦化國小學童上課後，校方才說要緊急停課，許多家長臨時請假去帶小孩，目前停課天數是授權學校自行決定，北市府無法統一標準嗎？像是大佳國小全校停課3天、光復國小全校停課7天，家長們要如何因應請假帶小孩？

台北市副市長蔡炳坤表示，敦化國小在上週及上上周有3人確診，但停課已經有新規範，學校卻沒有與教育局先討論就貿然停課，今天停課就當成是線上演練，明天就復課。教育局長曾燦金也說，「敦小是錯誤示範，不可這樣做，危機處理不好，明天應該還是要復課」。

然而，教育局政策晚間卻大轉彎宣布敦化國小明天將採「線上教學」作為復課形式，實體上課要在4月21日才恢復。

自由報導，教育局副局長陳素慧表示，敦化國小在4月9日、12日，13日都傳出確診，原預計25日復課，但18日學校又新增一位學生確診，目前仍在疫調中。

教育局表示，北市停課標準在4月15日修正，依據目前停課標準，若班級有一位師生確診，班級停止實體課程10天；若確診者或密切接觸者所屬班級達學校1/3或超過10班，則全校停課，日期會視狀況調整。學校未達現有全校停課標準，但校方未與教育局確認細節，就直接向家長宣布停課。
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教育局

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