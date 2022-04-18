馬立波存亡關頭拒降 俄導彈轟利沃夫至少6死

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）俄軍進攻基輔失利，對能控制烏東地區的關鍵城市馬立波志在必得，烏國總統澤倫斯基拒不投降矢言獲勝；俄方也另闢戰場對烏西城市利沃夫發起導彈攻擊，造成至少6死8傷。

《美聯社》報導，利沃夫（Lviv）過去近兩個月來並未有重大的攻擊事件，相對安全，然而今（18）早起遭俄軍導彈攻擊。利維夫州州長柯齊斯基（Maksym Kozytskyy）指出，4枚導彈襲擊當地，其中三枚導彈擊中軍事設施，另一枚則落在一家輪胎店，警消人員正積極撲滅火勢，目前至少造成6人死亡、8人受傷，包含一名兒童。利維夫市長薩多維伊（Andriy Sadovyi）則表示傷者為11人受傷。

報導引述軍事分析家指出，俄國正對烏克蘭各地的軍工廠、鐵路以及其他基礎設施進行攻擊，以削弱其在烏東俄語區頓巴斯（Donbas）抵禦地面進攻的能力。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）譴責俄軍在佔領區進行酷刑與綁。有報導指出，至少4萬兒童被俄方帶走，更淪為宣傳工具。

馬立波戰事慘烈 已到最後關頭

烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol），因得以聯繫克里米亞地區「陸地走廊」的戰略位置，從開戰就成俄軍重要目標。在攻陷基輔失敗後，俄軍更盼攻下此地，以便騰出手來「收復」烏東工業地區。然而根據俄方估計，有數千名烏克蘭軍仍頑強死守作為防禦據點的亞速鋼鐵廠（Azovstal steel factory）。

澤倫斯基17日在美國廣播公司政論節目《本周》上矢言將奮戰到底，贏得勝利。他表明，烏克蘭準備盡可能透過外交手段結束戰爭，但無意投降。同日刊出的《CNN》專訪中他也重申，烏方不願意以放棄領土來結束這場戰爭。

烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）將馬立波稱為「是抵禦烏克蘭的盾牌」。然而，頓內次克地區巡警警長韋爾辛（Mikhail Vershinin）向馬立波電視台表示，許多馬立波的平民，包含兒童在亞速鋼鐵廠中躲避俄軍與砲擊。而坐困圍城的守衛者，獲得軍援的希望似乎渺茫。

在美國哥倫比亞廣播公司17日播出的《面對全國》節目中，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，當地剩餘的烏軍及平民基本上都被包圍，經歷俄軍圍攻、強轟濫炸七週，該座城市儼然不復存在。

此外，烏國官員也指控俄軍於所占平民區執行過濾調查，紀錄生物辨識資訊、沒收手機，甚至強行將人送往俄國，官員認為這是俄軍企圖掩蓋犯行。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）則於下達最後通牒時威脅，「持續抵抗之人，終將被殲滅。」

據烏克蘭方統計，原擁有45萬人口的馬立波，如今尚有10萬被困，缺水少食、無電無暖氣，至少逾2.1萬人死於無情的轟炸以及巷戰。