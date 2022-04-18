〈時評〉「鏡電視事件」正考驗著NCC委員的清望與良知

一家號稱以「監督政府為己任」的電視新聞台，還未開播，自己的董事會卻已亂成該受社會監督的對象，過程有如可以改編成連續劇的「紙牌屋」，內鬥內行，怪手伸入，不斷有拍案驚奇的情節傳出。

最感頭痛的應該是國家通訊委員會，特別是主委陳耀祥。因為目前鏡電視的「營運情況」有可能導致釋照是否不當的社會質疑。

鏡電視新聞台執照申設案「有條件」獲准通過時，國家通訊傳播委員會（NCC）有兩位NCC委員王維菁、林麗雲在今年初提出「不同意見書」（確有先見之明），質疑鏡電視新聞台「雖標榜民間公共媒體，但本質上仍是私有的商業新聞台，與現有電視台沒差異。」「加入飽和戰局，無助視聽多元，本質仍是私有商業新聞台。」

兩名委員不相信鏡電視給社會的「承諾」能夠實現。原因之一是，在背後的主事者，過去對社會並無正面貢獻，反而是被視為亂源。多位有社會名望的人士，拒絕鏡電視的訪談，也有接受訪談後，要求不能播出，因為不願自己的姓名出現在這種有疑慮的螢幕上。

王維菁、林麗雲更指出，申請新聞台的參進者主要用意包括「保護自家集團利益」、「增加社會影響力」及「厚植政商關係」，所以這種電視新聞台「也恐成國家與經濟安全的破口」。最近董事會發生的種種怪異現象，更加深了這些疑慮。新聞自由指的是新聞報導者的自由，而不是媒體老闆們搞政商勾結的自由，這是台灣媒體病態的核心問題。

兩位委員的批判強烈，是因為現有新聞台，大多並不是為公共利益服務，多年來這些有藍有綠的新聞台的「所作所為」讓兩位委員有足夠的證據提出質疑。有良心的記者的新聞自由早就被邊緣化到幾乎「千山鳥飛絕」了。他們説出了這個社會許多人的觀感。將問題聚焦在「國家與經濟安全破口」，意思是媒體已經誤國甚深，甚至有些已有叛國之憂。

藉由鏡電視的「有條件」通過，「不同意見書」是醜話説在前面，他們不信在台灣電視新聞媒體汙泥中還會有「不染清蓮」，因此附加了「保留廢止權」的條款，這種「斷頭處置」，簽字畫押的鏡電視當然首當其衝。

台灣民主化進程，言論自由、新聞自由是整個發展的原動力。而這些珍貴的自由應該要讓有善良素養（the gentle power）的專業者以「自律」來操作，也就是說，媒體要有社會責任感，知所進退，不時反省，自我檢討。可是這條民主之路顯然走入歧途。新聞台早就淪為不分藍綠政商勾結的「武器」，不再是社會「公器」。

鏡電視申請兩年，其間不斷被駁回，就是因為「營運計劃」沒有說服力，不能讓社會有信心：這是個具良善「自律」能力的人士共組的媒體，NCC的委員讓鏡電視拿到執照，確實曾經引起社會爭議。

對鏡電視來說，這當然是嚴重警訊，NCC藉著 「有條件」通過，給出來的應該不是一種「期待」，而是在「自律」已死的時代，如何運用「他律」來找回反映社會殷望的出路。這也是全體NCC委員賭上自己多年清望，而且押上自己良知良能的一次巨大考驗。

鏡電視董事會及總經理人事的變動，所涉及的問題看來並不單純，都需要受NCC調查監督，特別是「有條件」通過釋照的過程中，鏡電視所承諾的事項，已經因為人事變動而有改變，是否還符合釋照條件？而落入了「保留廢止權」的狀態？這是NCC委員的歷史性任務，必須給台灣社會清楚的交代，因為台灣媒體的向上提升或向下沈淪，都在此一役。