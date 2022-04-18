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中華電信寵愛媽咪最暖心 母親節購機優惠家電好禮送到心坎裡

By 台灣英文新聞
2022/04/18 17:04
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

迎接溫馨五月，中華電信寵愛媽媽最貼心推出「寵愛媽咪暖心禮 母親節購機優惠」，包裝iPhone及多款Android 5G熱銷機型，即日起申辦精采5G月繳999元(含)以上方案，搭配Android 5G熱門機型Samsung Galaxy S22 128G、Galaxy S22 Ultra 512G，以及SONY Xperia 5 III、Xiaomi 12等，即享超值好禮三選一，包括購機加碼2,000元折價、Hami Point贈點最高1,500點，或0元帶走媽媽最愛的紓壓按摩槍、美容保養必備的醒膚儀或最實用的隨行杯果汁機等精美小家電(擇一)，中華電信以最實際的優惠向媽媽大聲說愛。

中華電信表示，寵愛果粉族媽咪趁現在，活動期間購買iPhone 13、iPhone 12指定機型，搭配「精采5G」指定月繳，除享Apple購物金2,000元，可折抵Apple Watch、iPad全機型、AirPods Pro、HomePod mini、AirTag四件組等商品，加碼送上述精美小家電或HamiPoint最高1,500點！母親節購機優惠活動從即日起至5月底，即刻至中華電信全台服務據點與網路門市申請，優惠詳參https://chts.tw/UdEbP1

中華電信全方位寵愛媽媽，於「Hami Go寵媽咪專區」提供精打細算的媽咪最實惠的購物點數回饋！申辦「精采5G四季饗宴」方案即加贈Hami Point最高13,500點(1點等於1元)，5月底前指定資費加碼再送Hami Point 888點，等同最高享14,388點，點數可於「Hami Go寵媽咪專區」兌換一系列廚具家電、高級餐券、住宿券等集結食衣住行育樂的多元商品，包含愛美媽咪必備的Panasonic 奈米水離子吹風機、家事好幫手日本mosh!溫控電水壺、日月潭晶澤會館雙人住宿券、新光三越禮券與王品牛排即享券等，一次滿足媽媽、婆婆、岳母的購物需求，讓媽媽們買好買滿，快樂過節。

為讓媽媽在家或出外皆能享受極致網速，中華電信推出三網飆配方案，涵蓋行動精采5G、HiNet光世代及Wi-Fi全屋通，最高享Hami Point 10,300點，即刻申請詳參https://reurl.cc/e6rAaR

中華電信行動網路屢榮獲Speedtest 2021下半年台灣『5G網速第一名』、『行動最快網路』兩項大獎；HiNet光世代並獲得2021年家用寬頻滿意度調查勇奪10項No.1，提供優質網路品質。溫馨母親節寵愛媽媽，首選中華電信！

更新時間 : 2022-04-18 17:35 GMT+08:00

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