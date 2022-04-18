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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超555.87億元

賣超聯電11.16萬張最多，另買超華航8.90萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/04/18 17:00
臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超555.87億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/4/11~2022/4/15）外資在集中市場總買進金額為3,454.07億元，總賣出金額為4,009.94億元，賣超為555.87億元，另統計自2022年年初至4月15日止，外資總買進金額為5兆3,972.30億元，總賣出金額為6兆56.29億元，累計賣超為6,083.99億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆6,048.36億元新台幣，占全體上市股票市值的40.97%，較4月8日的21兆9,739.02億元新台幣，減少3,690.66億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：華航：買進282,174千股，賣出193,211千股，買超88,963千股。

第二名：大成鋼：買進100,806千股，賣出26,455千股，買超74,351千股。

第三名：長榮航：買進269,997千股，賣出209,643千股，買超60,354千股。

另外，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進109,808千股，賣出221,439千股，賣超111,631千股。

第二名：臺企銀：買進87,890千股，賣出196,149千股，賣超108,259千股。

第三名：仁寶：買進27,229千股，賣出76,672千股，賣超49,443千股。

更新時間 : 2022-04-18 17:35 GMT+08:00

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