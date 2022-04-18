韓國解封 官員：不意味疫情終結

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）南韓疫情緩解，首爾當局宣布自今（18）日起，南韓解除保持社交距離措施，時隔兩年多民眾重返正常生活。然而官員也提醒此舉並不等同疫情終結，籲民眾遵守個人防疫守則。

綜合韓媒報導，南韓即日起全面解除公共場所營業限時、私人聚會和大規模活動人數限制等措施，並於25日起開放電影院和演出場館等室內公共場所飲食規定。換句話說，自2020年3月實施「保持社交距離措施」後2年零1個月，該國正式邁向「與病毒共存」的「後Omicron時期」。

然而解除保持社交距離措施，並不意味著新冠疫情的終結。《韓聯社》報導，南韓中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊今日呼籲民眾，繼續遵守個人防疫守則。

孫映萊擔憂，解除上述措施、民眾放鬆警惕回歸疫前生活意識，因此喊話國民遵守個人防疫守則極其重要，60歲以上的老年族群更需注意防疫。

孫映萊強調，雖然解除保持社交距離措施，確診者仍須接受七天隔離，而要落實該項政策則需配套保障配合，例如休假規定等。

據首爾當局15日公布後Omicron時期因應計畫，自5月下旬起新冠確診無需接受隔離。

孫映萊說明，解除保持社交距離措施將會衝擊確診人數，近兩週政府將密切觀察病例走勢。但他也表示，因Omicron輕症化、無政化，因此保持社交距離措施的效果已被削弱，因此預估確診數不會有太大變化。