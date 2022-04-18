台灣放寬輕症解隔三大標準　確診滿10天免採檢可解隔

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)指揮中心今(18)日宣布無症狀或輕症解隔三大條件。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(18)天下午在疫情記者會中公布，依據16日專家諮詢會議決議，修訂無症狀、輕症COVID-19確診者解除隔離治療條件，無症狀或症狀緩解，只要符合以下任一條件，即可解除隔離治療，並進行7天自主健康管理。

陳時中表示，參考國內外經驗與相關數據，經4月16日專家會議決議，今起再鬆綁輕症確診者的解隔條件，只要符合以下條件任一項，就可以解除隔離，並於後續進行7天自主健康管理。

指揮中心表示，條件一為距發病/採檢日第4天內，追蹤2次快篩或PCR陰性/Ct值大於30；條件二為距發病/採檢日第5至9天內，追蹤一次快篩或PCR陰性/Ct值大於30；條件三為距發病/採檢日達10天，無須採檢，就可以解除隔離治療。以上快篩須由醫護人員進行。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，放寬解隔標準是根據美國、日本等國際文獻資料，Omicron變異株病毒量最高落在第3至5天，第5天病毒量就會開始下降，第7至9天傳染力已非常低，第10天以上無法培養檢體病毒，視同不具傳染力。

羅一鈞強調，上述3項條件適用於醫院、加強版集中檢疫所及加強版防疫旅館；居家照護的部分，考量沒有醫事人員協助做快篩或其他檢驗，因此適用於條件3。