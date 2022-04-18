上海隔離所全天不關燈徹夜難眠 民眾對立升高上演諜對諜

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上海封城之路還沒看到終點，在一波波民怨中，被隔離的患者抱怨連覺都睡不好，被關在家的住戶為了生存，形成了一個個小團體，以及一股視患者如寇讎的對立情勢。

綜合美聯社與路透報導，一對上海夫婦分享了隔離生活甘苦談，貝貝（化名）與先生確診後，先在家隔離十天， 接著於12日被送入上海國家會展中心。無症狀或輕微症狀者，必須在這類隔離中心待上一週。

上海有逾百個大型隔離所，光是佔地42萬平方公尺的上海國家會展中心，就有5千床。據貝貝所述，與數千人一同「關禁閉」的日子，24小時不關燈，夜如白晝，根本無法好好入睡。此外，除了沒有熱水澡可洗，廁所太多人使用，髒汙不堪。先前別處也傳出屋頂漏水、食物不足、無法及時獲得診治等怨言。

3月底至今，上海已通報逾30萬起病例，雖於上週開始放寬禁令，疫情仍未獲得控制。隔離中心的「住民」，每天須量兩次體溫，透過手機登錄健康狀況。至於他們如何打發時間？閱讀、方塊舞、線上課程、看劇，成了主要活動。

對有著2,500萬人口的大都會而言，封城如作戰，物資匱乏，靠政府不如靠自己。為了活下去，各個小區出現了如寨子般緊密連結的團體，居民自發推出以物易物、分享食物、團購等網絡，但團結的同時，也興起了一股排外潮。

互看不順眼的對立態勢，出現在年輕人對老人、本地人對外地人、COVID陽性者對陰性者之間。人與人之間的劍拔弩張，從微信對話的各種猜疑與歧視可一窺端倪。一名外籍女子確診後，在公寓隔離，鄰居氣到要她滾出去，要她正式道歉，稱她是「外國垃圾」，還散布關於她心理健康的謠言。「我看到對話截圖，要大家繼續想辦法把我趕出去。」

其他例子包括：一名女子指控鄰居亂通報，害她被送至集中檢疫所。年老的住戶由於是高風險群，一聽聞確診者風聲，要求立刻逐出去，沒有容忍空間。更有外籍人士，因檢驗結果遲遲未上傳至手機的健康App，就被懷疑「絕對有病」，或被排擠於團購群之外、得公布家人快篩結果才能領食物。部分住民從中央檢疫所解隔後，則是有家歸不得，被要求不准進入社區，先去飯店待著再說。

這些都還不包括，強徵民宅作為隔離設施，罔顧住戶人權所引發的紛亂。

一名老外大嘆，防疫毫無章法，沒有準則可依循，疾管人員疲於奔命，如無頭蒼蠅。「他們自覺被賦予了此生最重要的任務，同時要扮演醫生、警察以及仲裁者的角色。」

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上海國家會展中心隔離所吃食（圖／美聯社）