〈財經主筆室〉港股首季IPO募資大減九成　亞洲金融中心地位不保？

受疫情及地緣政治等因素影響，港股2022年首季新股市場發行慘淡，包括新股數量、募資額皆大幅下滑，其中，募資額更是較去年同期大減九成，香港亞洲金融中心地位正面臨嚴重挑戰？
根據統計，2022年第一季度總共只有16支新股登錄港股市場，新股數目較前一年度同期有32支新股上市，降幅高達50%；香港市場首季募得的資金也只有138億港元，相較前一年度同期募得資金1,328億港元，募資額度更是大減九成之多。
從歷史數據來看，2021年首季港交所32支新股上市，總融資金額達1,328億港元，比較前一年度大增842%，當季募資金額位居全球第二，創下歷史新高。但今年首季IPO募資額卻大減九成，跌出全球五強之外。
令人擔心的是，港股首季只有16支新股上市外，上市後跌破發行價的比率更是高達六成左右，會不會也因此減低民眾參與融資的意願呢？據了解，由於2022年首季港股新股數量及募資額皆大幅減少，保薦機構的參與項目的確已有隨之下降的情況發生。
尤其，年初開始不斷傳出受新冠疫情影響，香港金融人才外流相當嚴重，更是有不少的銀行及券商業者相繼宣布暫時或終止營業，不禁令人相當擔心香港作為亞洲金融中心的地位可能不保？
上（3）月底，香港交易所舉辦2022年企業日，港交所管理層為投資者、客戶及市場參與者，簡介未來將實施三大戰略，包括連接中國與世界、連接資本與機遇，以及連接現在與未來。大動作舉辦這個企業日的活動，被解讀為是為增強企業、客戶及投資者，對香港仍是亞洲金融中心地位的信心表現。
港交所史上首位非華人行政總裁歐冠升也在會中信心喊話，他說香港資本市場受到短期不利因素影響，但交易所的業務和市場基本面仍一如既往地強勁，儘管新股市場今年以來表現較弱，但遞交上市申請的公司數持續增加，港交所有資源及能力處理大量的上市申請，目前港交所處理的IPO申請約有170個。
同時，歐冠升指出，投資者憂慮國際局勢、全球通膨、利率飆升環境等因素，讓香港資本市場在今年頭兩個月的交易量有所下降，但香港在最新公布的「全球金融中心指數」中仍位列第三，證明香港市場具有克服挑戰的韌性和持續性。
但值得注意的是，2021年香港股市IPO排名從全球的第二名跌至第三名，募資總額減少17%至426億美元，低於那斯達克（Nasdaq）及紐約證交所（NYSE），但高於上海證券交易所。
不過，4月初中媒大官宣的報導，今年第一季度，北京、上海和深圳證券交易所總共有85支新股上市融資，融資金額達1,799億人民幣，相比去年同期100支新股上市於上海及深圳兩地上市募資761億人民幣成長很多，其中上海證券交易所已成為全球最大的上市地，而深圳證券交易所則取得第三位。
中媒如此的大官宣上海證券交易所在全球募資的地位，相對於港交所今年首季面對人才流失及募資大減事實來看，中國是否有意讓上交所取代港交所，成為亞洲金融中心地位的意圖，頗令人玩味！