〈財經主筆室〉港股首季IPO募資大減九成　亞洲金融中心地位不保？

受疫情及地緣政治等因素影響，港股2022年首季新股市場發行慘 淡，包括新股數量、募資額皆大幅下滑，其中， 募資額更是較去年同期大減九成， 香港亞洲金融中心地位正面臨嚴重挑戰？

根據統計，2022年第一季度總共只有16支新股登錄港股市場， 新股數目較前一年度同期有32支新股上市，降幅高達50%； 香港市場首季募得的資金也只有138億港元， 相較前一年度同期募得資金1,328億港元， 募資額度更是大減九成之多。

從歷史數據來看，2021年首季港交所32支新股上市， 總融資金額達1,328億港元，比較前一年度大增842%， 當季募資金額位居全球第二，創下歷史新高。但今年首季IPO募資 額卻大減九成，跌出全球五強之外。

令人擔心的是，港股首季只有16支新股上市外， 上市後跌破發行價的比率更是高達六成左右， 會不會也因此減低民眾參與融資的意願呢？據了解，由於2022年 首季港股新股數量及募資額皆大幅減少， 保薦機構的參與項目的確已有隨之下降的情況發生。

尤其，年初開始不斷傳出受新冠疫情影響， 香港金融人才外流相當嚴重， 更是有不少的銀行及券商業者相繼宣布暫時或終止營業， 不禁令人相當擔心香港作為亞洲金融中心的地位可能不保？

上（3）月底，香港交易所舉辦2022年企業日， 港交所管理層為投資者、客戶及市場參與者， 簡介未來將實施三大戰略，包括連接中國與世界、連接資本與機遇， 以及連接現在與未來。大動作舉辦這個企業日的活動， 被解讀為是為增強企業、客戶及投資者， 對香港仍是亞洲金融中心地位的信心表現。

港交所史上首位非華人行政總裁歐冠升也在會中信心喊話， 他說香港資本市場受到短期不利因素影響， 但交易所的業務和市場基本面仍一如既往地強勁， 儘管新股市場今年以來表現較弱， 但遞交上市申請的公司數持續增加， 港交所有資源及能力處理大量的上市申請，目前港交所處理的IPO 申請約有170個。

同時，歐冠升指出，投資者憂慮國際局勢、全球通膨、 利率飆升環境等因素， 讓香港資本市場在今年頭兩個月的交易量有所下降， 但香港在最新公布的「全球金融中心指數」中仍位列第三， 證明香港市場具有克服挑戰的韌性和持續性。

但值得注意的是，2021年香港股市IPO排名從全球的第二名跌 至第三名，募資總額減少17%至426億美元，低於那斯達克（N asdaq）及紐約證交所（NYSE），但高於上海證券交易所。

不過，4月初中媒大官宣的報導，今年第一季度，北京、 上海和深圳證券交易所總共有85支新股上市融資，融資金額達1, 799億人民幣，相比去年同期100支新股上市於上海及深圳兩地 上市募資761億人民幣成長很多， 其中上海證券交易所已成為全球最大的上市地， 而深圳證券交易所則取得第三位。

中媒如此的大官宣上海證券交易所在全球募資的地位， 相對於港交所今年首季面對人才流失及募資大減事實來看， 中國是否有意讓上交所取代港交所，成為亞洲金融中心地位的意圖， 頗令人玩味！