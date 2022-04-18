啟動新國會園區選址　立法院長游錫堃19日將訪台北市政府

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）立法院為全國各級民意機關中最老舊的建築，多年來面臨環境空間諸多困境，立法院長游錫堃今(18)日召開啟動「新國會園區選址」記者會時表示，立法院自1961年遷入現址、這個臨時性的學校用地至今已有61年，並宣布自19日起展開拜會遷、改建地點所在地的各縣市政府，首站為台北市政府。

游錫堃認為，國會遷（改）建工作也許要10年或20年甚至更久才能完成，但總是必須有一個開端，也希望廣納各界意見與專業評估，彰顯公民參與和民主精神。

游錫堃接著說，歷年來針對「立法院遷改建」地點的建議總共有15處，其中除了「立法院現址原地改建」1處外；在遷建方面，台北市轄區有5處包括中正紀念堂、202兵工廠及聯勤司令部、空軍總部舊址及華山藝文特區、華光社區。

游錫堃表示，很高興看到最近台北市長柯文哲又積極提出4個新建議地點，分別是台北市憲兵隊、台北市後備指揮部、中正萬華拖吊保管場、劍潭青年活動中心等4處。所以，新國會園區選址，現在位於台北市的遷（改）建地點總計有10處。

為能深入了解各遷（改）建建議地點的現況及適宜性，游錫堃表示，明(19日)天開始將專程拜會相關地方政府，一方面感謝各地方政府支持立法院遷（改）建計畫，另一方面希望領聽取各縣市政府的聲音，也對未來可能發展作意見的交流。

游錫堃表示，目前預定的行程是4月19日下午拜會台北市政府、4月28日下午拜會新北市政府、5月5日上午拜會台中市政府、5月5日下午拜會彰化縣政府，最後再安排宜蘭縣政府。