台灣、波蘭音樂家挺烏克蘭 高則叡：心連在一起

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣、波蘭音樂家心手相連，17日在國家音樂廳以為烏克蘭祈禱！外交部長吳釗燮表示，台灣從對俄國實施制裁到捐款支持烏國難民，在在體現台灣良善力量。波蘭台北辦事處處長高則叡感謝台灣政府及人民，對各地烏克蘭難民慨伸援手，並稱善舉「不會被遺忘」。

俄國入侵烏克蘭，兩月來已有逾487萬烏克蘭人民流離失所。曾飽受戰火蹂躪的波蘭感同身受，接納近280萬難民，遠在亞太地區的台灣，也發揮「人飢己飢、人溺己溺」的同理關懷，募集逾9.4億台幣善款以及650噸物資送往波蘭、斯洛伐克等援助國，更於星期日下午舉《為烏克蘭祈福—Solidarity With Ukraine慈善音樂會》，以音樂為烏克蘭祈福。

外交部長吳釗燮在開場致辭詞中表示，俄國對烏克蘭所做所為觸犯反人類罪，是本世紀人類的悲劇，台灣和全球民主陣營對俄國譴責、進行制裁，台灣人民與政府通力合作，全力協助流離失所的烏克蘭人，「沒有因為地理距離而降低我們的關心和協助。」

受邀出席的高則叡（Cyryl Kozaczewski）指出，這次音樂會是對勇敢無懼的烏克蘭的尊重與聲援，他譴責俄國在布查等烏國城鎮所犯暴行，更盼透過聆聽波蘭與烏克蘭偉大的古典音樂傑作，「將我們的心連在一起」。

高則叡提及，音樂會曲目的作者身在動盪的時代，常流放在外無法返鄉，他深謝台灣及其人民，對烏克蘭、波蘭及其他國家的烏克蘭難民，所給予的人道援助以及慷慨捐助。

該場音樂會由指揮吳曜宇率領台北愛樂青年管弦樂團及台北愛樂合唱團、旅台波蘭鋼琴家劉愷孟（Kamil Tokarski）、小提琴家金昫祈、女高音林玲慧、男中音陳翰威等，同台獻演烏克蘭、波蘭等經典作品。

作品包含「烏克蘭拉赫瑪尼諾夫」的波特凱維茨（Sergei Bortkiewicz）《前奏曲作品33第一號》、「烏克蘭人民藝術家」斯科里克（Myroslav Skoryk）《喀爾巴阡山脈狂想曲》、米可拉‧李森科（Mykola Lysenko）歌劇《塔拉斯‧布爾巴》序曲，烏克蘭第二國歌《為烏克蘭祈禱》，波蘭作曲家蕭邦（Frédéric Chopin）《流暢的行板與華麗大波蘭舞曲》及韋尼奧夫斯基（Henryk Wieniawski）《A大調華麗波蘭舞曲》等。

《為烏克蘭祈福—Solidarity With Ukraine慈善音樂會》將於4月23日在全球上架的公視網路平台，有「公視+」（含APP），和youtube「PTS WORLD TAIWAN」國際影音頻道、「公視網路直播頻道」播出。