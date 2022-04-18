天天創新高！4/18台灣本土+1390　715人為無症狀感染　中症增1人

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增1,480例COVID-19確定病例，分別為1,390例本土個案及90例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之1,390例本土病例，為699例男性、687例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月6日至4月18日，其中包含715例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(500例)，臺北市(270例)，桃園市(187例)，基隆市(115例)，宜蘭縣(68例)，花蓮縣(57例)，臺中市(41例)，高雄市(31例)，臺南市及屏東縣(各21例)，新竹市(20例)，臺東縣(14例)，新竹縣(13例)，嘉義縣(10例)，南投縣(7例)，雲林縣(6例)，苗栗縣(5例)，彰化縣(3例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為57例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(5例)，美國(3例)，帛琉及印尼(各2例)，澳大利亞(1例)移入，另77例調查中。入境日介於今年2月21日至4月17日。



指揮中心統計，截至目前國內累計35,983例確診，分別為9,785例境外移入，26,144本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增4例空號病例(原本土病例案33730、案34513、案34646、案34666，經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計198例移除為空號。

2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。