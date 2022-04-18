安倍稱戰略模糊過時 籲美國明確表態保衛台灣

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄國入侵烏克蘭，台海議題成全球焦點。日本前首相安倍晉三今（18）日呼籲美國應以俄烏戰事為借鏡，是時候改變「戰略模糊」政策，明確表示若中國武力犯台，美國將保衛台灣。

據日媒《時事通信社》報導，友台立場明確的安倍晉三於一場自由民主黨的集會上談及烏克蘭戰爭時表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）錯估烏克蘭人保家衛國的決心，並高顧自身力量，才陷入如今的局面。

安倍指出當以俄烏戰爭為借鏡，並指出美國在台灣議題上採取戰略模糊策略的危險性，並呼籲美國向世界清楚，當中國武力進犯將保衛台灣。

他也提及中國公務船今年6度航行釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），安倍表示，他在首相任內每每與中國領導人習近平會談，定會明確傳達中國不應誤判日本保衛尖閣諸島的決心。

安倍12日也投書美媒《洛杉磯時報》，文中闡述烏克蘭與台灣的相似之處與不同，並直言美國對台採模糊立場已然過時。

文章開門見山指出，台灣與烏克蘭的三點相似之處，第一點為同俄烏差距相當，台灣與中國的軍事實力落差相當大，並且每年都在擴大；第二點為台灣也沒正式的軍事盟友，被迫獨自面對威脅與攻擊；其三，中國與俄國都為聯合國安理會常任理事國，擁有否決權，因此中、俄所涉及之衝突無法依靠聯合國調解。

然而台灣情形更加令人不安，根據1979年訂立的《台灣關係法》，美國需向台灣提供必要軍事裝備與物資，使台灣能夠維持足夠的自衛能力，然而美國對台立場長期採用「戰略模糊」，以此嚇阻中國進犯，然而這也意味著若中國武力犯台，美國是否進行武力干預仍是未知數。

而台灣與烏克蘭最大的不同是，烏克蘭毫無疑問是主權國家，而美國與日本在台灣主權立場上尊重中國的「一中」政策。

俄國隊烏克蘭領土進行軍事侵略，儘管各國不同程度參與對俄制裁，沒有國家會聲稱俄國並未嚴重觸犯國際法。然而台灣主權不為世界大多數國家承認，中國可以將入侵行徑定調為鎮壓領土內某區域的反政府活動，而不違反國際法。

安倍表示，有鑒於2014年俄國併吞烏克蘭的克里米亞「地區」，被國際社會默許，若中國以此論調企圖取得國際社會認可，也並不意外。

安倍直言，若美國足夠強大，對台海採取戰模糊確實能奏效，現如今這樣的舉措卻在助長印太地區的不穩定，使中國低估美國決心，也使台灣當局不必要的焦慮。

他呼籲美國是時候清楚表態，將保衛台灣免受中國侵略。