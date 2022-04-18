台灣虎航吉祥物虎將化身主角　預計５月首發限量NFT　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣虎航最新的航點，將飛向Web3.0的元宇宙世界，該公司今(18)日宣布，首發的限量NFT「非同質化代幣」（Non-Fungible Token）選擇與合法設立登記的MaiCoin集團合作，預計5月上線，這也是國籍航空首發NFT的般空業者。

台灣虎航表示，透過虛實概念的結合，將吉祥物「虎將」化身為NFT的主角，讓收藏者不只是購買到台灣虎航發行的藝術品而已，還能參與台灣虎航全新A320neo航機的實際交機體驗，以及台灣虎航所有航班空位無限次搭乘權利。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，NFT的話題熱度持續延燒，再加上區塊鏈的技術普遍被應用在各產業上，入門門檻容易，也讓NFT成為時下青年人的話題，再加上多個品牌的加持及新聞報導，NFT成為現代人的收藏品新寵，珍稀類NFT不僅拍賣價屢創新高，每次轉手的價格更有可能水漲船高。

陳漢銘接著，台灣虎航搶先業界首推出的NFT，除了作品本身具有收藏價值外，搶拍到的收藏家還能參與A320neo新機交機過程，以及台灣虎航的所有航班空位無限次搭乘權利，這些通常都是航空業從業人員才有的特殊福利。

台灣虎航表示，此次發行的超限量NFT，選擇與台灣交易量最大，且合法設立登記的MaiCoin集團合作，首發NFT預計於5月上線。