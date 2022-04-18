Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

陳時中：台灣家用快篩實名制盼5月上路　單價壓至百元左右

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/18 11:53
衛福部長陳時中今（18）日說，家用快篩實名制盼5月初上陸。

衛福部長陳時中今（18）日說，家用快篩實名制盼5月初上陸。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）本土疫情升溫，單日新增數幾乎天天創新高，快篩使用需求增加，衛福部長陳時中今（18）日說，家用快篩實名制盼5月初上陸，預計國產徵用3000萬劑、進口徵用1億劑，並規劃每人購買5劑，價格方面則努力壓低到每劑新台幣100元左右。

衛生福利部部長陳時中今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行快篩國家隊整備情形專案報告，會前接受媒體聯訪表示，家用快篩實名制希望於5月初能盡快上路。

中央社報導，民進黨立委賴惠員質詢問及家用快篩實名制規劃，陳時中答詢時表示，可能朝著每人買5劑規劃，主要是因為包裝限制的關係。

陳時中說明，目前要請國產試劑廠商盡量滿足國內市場需要，原來共同供應平台契約尚未完成，就繼續完成，政府不會徵用；近期家用快篩實名制以進口試劑為主，國內未來4個月會徵用國產試劑約3090萬劑，進口則預計會到1億劑。

陳時中強調，若是到7月為止，相關計畫都能夠完成，這些快篩數量預計足夠，至於7、8月則另有採購計畫。

至於弱勢族群購買家用快篩是否有補助措施？陳時中說明，若是實名制的話，做法與過去買口罩一樣，並沒有相關的規劃。

賴惠員也問及，家用快篩實名制的快篩試劑是否有機會將價格壓到1劑100元，陳時中回覆，會盡量努力，「有這個可能性」。

根據衛福部在快篩國家隊整備情形書面報告指出，截至14日止，衛福部核准的COVID-19快篩專案製造廠商包含泰博科技股份有限公司、寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司、凌越生醫股份有限公司、安特羅生物科技股份有限公司共5家，目前每月最大產能約490萬劑。

衛福部報告指出，衛福部與經濟部協助、國防部派遣國軍人力支援，預計國產家用快篩試劑每月最大產能5月將可提升至1280萬劑，未來新購置設備陸續到位，每月產能可再提升至1580萬劑。

報告也指出，自4月14日起至7月31日止，徵用上述5家核准專案製造的快篩試劑，對於專案輸入的家用快篩試劑也已規劃徵用、採購。

衛福部報告指出，徵用的快篩試劑將用於居家隔離、檢疫，或是熱點快篩、關鍵基礎設施維運的防疫需求，以及實名制供民眾平價購買。
快篩
快篩實名制

相關新聞

COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元
COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元
2022/04/16 19:39
北市4/15新增140本土個案•酒店群聚衍生家戶感染　快篩劑發送•選定熱區中山、北投7大行業與學校
北市4/15新增140本土個案•酒店群聚衍生家戶感染　快篩劑發送•選定熱區中山、北投7大行業與學校
2022/04/15 19:39
【懶人包】台灣免費家用快篩試劑領取地點　常見問題一次看！
【懶人包】台灣免費家用快篩試劑領取地點　常見問題一次看！
2022/04/14 11:36
台灣4/12起調整居家隔離、居家檢疫「期滿」之檢測: 改以快篩取代PCR
台灣4/12起調整居家隔離、居家檢疫「期滿」之檢測: 改以快篩取代PCR
2022/04/12 15:37
【更新】台灣大潭電廠移工群聚案新增11確診•累計63人跨新竹、桃園　亟待防堵疫情擴散
【更新】台灣大潭電廠移工群聚案新增11確診•累計63人跨新竹、桃園　亟待防堵疫情擴散
2022/03/28 18:07

更新時間 : 2022-04-18 13:14 GMT+08:00

最受歡迎

台灣4/16新增本土1199例 新北2歲兒童首例重症病危
台灣4/16新增本土1199例 新北2歲兒童首例重症病危
4/17台灣本土+1210　增7例中症個案　以青壯年居多
4/17台灣本土+1210　增7例中症個案　以青壯年居多
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
4/14新北確診+360　足跡板橋、新莊居多 有路易莎、壽司郎、KTV、秀泰生活、健身房等
4/14新北確診+360　足跡板橋、新莊居多 有路易莎、壽司郎、KTV、秀泰生活、健身房等
【懶人包】台灣免費家用快篩試劑領取地點　常見問題一次看！
【懶人包】台灣免費家用快篩試劑領取地點　常見問題一次看！
COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元
COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元
台灣4/12起調整居家隔離、居家檢疫「期滿」之檢測: 改以快篩取代PCR
台灣4/12起調整居家隔離、居家檢疫「期滿」之檢測: 改以快篩取代PCR
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
【單日確診破1200!】台灣4/15新增1284新冠病例•本土1209境外75例　花蓮高雄繼北北基桃之後•成為高風險區
【單日確診破1200!】台灣4/15新增1284新冠病例•本土1209境外75例　花蓮高雄繼北北基桃之後•成為高風險區
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路