戰事轉移基輔解圍 65萬滯波蘭難民重返家園

俄烏戰士開打近兩月，65萬滯留波蘭的烏克蘭難民思鄉心切，踏上返家旅途。（圖／美聯社） 俄烏戰士開打近兩月，65萬滯留波蘭的烏克蘭難民思鄉心切，踏上返家旅途。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄烏開戰54天，逾480萬烏克蘭人流離失所，其中又以波蘭收留近280萬難民為最。外媒揭露，16日由波蘭返回烏國的單日人數首度於前往波蘭的逃難人數，已有65萬人越過邊境回國探親或定居。

隨著俄軍撤離烏國首都基輔，戰場轉往南邊與東邊，滯留波蘭的烏克蘭人開始選擇跨越邊境，重返家園。

《BBC》18日報導，波蘭邊境服務局數據顯示，16日當天有22,000烏克蘭人啟程返鄉或探親，前往波蘭尋求庇護者有19,200人，回國人數較逃難人數多了約2800人。

部分民眾短暫回鄉數日探望家人，並將於返回波蘭前滯留於邊境附近。儘管基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）等官員警告，現下搬回城市還不安全，依然無法阻擋民眾渴望返鄉的決心。有的返國參軍、有的在異國水土不服、或眷戀故土與親朋好友、也有表示「不是波蘭人」、「要死也要死在自己家」。

根據聯合國難民署統計，自2月24開戰以來到4月16日為止，已有4,869,019位烏克蘭人淪為難民，其中前往波蘭尋求庇護者為2,763,786人，其餘依人數多寡依次為羅馬尼亞（738,862)、俄國(484,725)、匈牙利（458,654)、摩爾多瓦（422,550）、斯洛伐克（335,243）以及白俄羅斯（22,827)。然而目前已有超過65萬人自波蘭穿越邊境，踏上故土。

戰事開打後，烏國民眾多逃往鄰國，其中以波蘭為大宗。（圖／翻攝自聯合國難民署）

聯合國難民署統計烏克蘭難民數據。（圖／翻攝自聯合國難民署）