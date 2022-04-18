質疑莫德納　家長灌爆台灣衛福部臉書！EUA會議召集人：兒童的心肌炎風險較青少年低

衛福部食藥署17日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，但短短幾個小時內衛福部臉書就被家長灌爆。（圖/pixabay） 衛福部食藥署17日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，但短短幾個小時內衛福部臉書就被家長灌爆。（圖/pixabay）

10:55更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）衛福部食藥署17日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，但短短幾個小時內衛福部臉書就被家長灌爆，質疑「美國都沒批准莫德納 台灣卻搶打？」「青少年只批准接種副作用低的BNT，但政府卻批准兒童施打大魔王莫德納？」對於家長的憂慮，疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文說明，兒童接種副作用以發燒、疲倦為主，未偵測到重大安全疑慮。

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食藥署昨在疫情記者會上宣布，審核通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，用量為每劑0.25毫升是成人的一半，完整接種為施打2劑，施打間隔為28天；本週疾管署將召集專家會議討論是否實際開放兒童施打，若順利通過，會請學校調查意願並分配疫苗。

衛生福利部長陳時中今日上午也補充說明，兒童接種還是要有家長同意書，家長有任何疑問可諮詢醫師，並非強迫大家都要打，國內疫苗政策向來是自願式，但政府有責任把利弊說明清楚，協助家長判斷。

消息一公布，憂心的家長紛紛到衛福部臉書發表疑慮，台北市議員游淑慧也整理出家長的問題，包括：美國去年10月核准兒童可打BNT，半年過去已有數百萬位兒童施打，但至今莫德納卻還沒取得美國CDC的緊急授權，莫德納是美國製藥大廠，照理說美國CDC不會「卡」莫德納，為何台灣要迫不及待優先批准莫德納，為何不同時通過BNT呢？

家長的疑慮不知政府聽到沒？但那之前，鍾飲文在記者會後接受媒體採訪。中央社引用鍾飲文的說法，根據真實世界的資料分析，包含歐盟、澳洲等30多個國家，6至11歲兒童接種COVID-19疫苗，最常見的副作用症狀為注射部位疼痛，還可能出現頭痛、疲倦、發燒，但未偵測到重大安全疑慮。

至於家長最擔心的兒童接種mRNA疫苗，是否可能會與青少年一樣面臨發生心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險，鍾飲文表示，據莫德納疫苗接種資料，6至11歲兒童與12至18歲青少年相比，沒有風險比較高的趨勢，後續上市需要再長期觀察。

在劑量上的考量，鍾飲文說明，莫德納疫苗在兒童接種臨床試驗分為全劑量、半劑量及1/4劑量等多種組合，考量免疫反應及安全性，全劑量免疫反應強，但擔憂不良反應過大，選擇半劑量進行後續試驗，證實保護力及安全性。

鍾飲文補充說明，記者會上主要是通過6至11歲兒童接種莫德納疫苗適應症，後續實際接種模式及接種時程，須交由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）定案。