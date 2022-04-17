與病毒共存！南韓自4/18起全面解禁　取消社交距離限制　確診者也將不用隔離

儘管疫情持續蔓延，但在Omicron輕症化趨勢下，南韓宣布與病毒共存，民眾開心賞櫻花去。(圖/美聯社) 儘管疫情持續蔓延，但在Omicron輕症化趨勢下，南韓宣布與病毒共存，民眾開心賞櫻花去。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）新冠疫情爆發2年多以來，南韓總確診數來到1千6百多萬例，與此同時，也正式宣布「與病毒共存」，自明（18）日起全面解除「保持社交距離」措施，而且自5月下旬起，新冠確診個案不僅不須接受隔離，還可在任何醫院、診所看病。

綜合韓媒報導，自明日起，南韓全面解除公眾聚集場所營業限時、私人聚會和大規模活動人數限制等措施，並於25日起開放電影院和演出場館等室內公眾聚集場所飲食規定。

此外，5月下旬起，患者確診後無須接受隔離，還可在任何醫院和診所看病。

南韓政府表示，當前流行的Omicron疫情仍在蔓延中，但高峰期已過，需要適時改變防疫政策。因此上週決定從明日起全面解除「保持社交距離」措施，並將新冠肺炎從甲類傳染病調為乙類傳染病，日後不管是診斷、檢查、治療全程適用普通醫療系統標準。

疾病管理廳廳長鄭銀敬表示，在面對「後Omicron時期」的關鍵在於「與病毒共存」，意思是將新冠病毒是為流感，並一起重起恢復日常生活。

雖然，有部分醫療專家對這項決定看法不一，有人認為繼續維持社交距離措施意義不大，但也有人擔心解除後疫情隨時會反撲。不過，專家一致認為，應啟動保護高風險族群的體系。

南韓自2020年3月實施「保持社交距離措施」，時隔2年零1個月後正式落幕，在這段期間經歷了反反覆覆的疫情，南韓也曾經是全球公認的抗疫模範生，在病毒不斷變異與蔓延下，爆發一波波疫情，最終在Omicron走向輕症、無症化趨勢下，宣布「與病毒共存」，睽違757天後，民眾終能恢復日常生活的正軌。