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相信愛情　台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」夏日「菓語日報」檸檬飲系列帶著女朋友正式回歸囉~

By 台灣英文新聞
2022/04/17 16:14
相信愛情　台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」夏日「菓語日報」檸檬飲系列帶著女朋友正式回歸囉~

台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」，去年暑假推出的強檔｢菓語日報-檸檬飲系列｣，其中蔦綠篤檸檬，浮誇的一顆冰球加上獨門研發｢檸檬秘笈｣，調和檸檬添加的黃金比例，清涼解渴透心爽快，甚受消費者喜愛。

今年4月「蔦綠篤檸檬」變身輕裝少了冰球，改以一整顆 A級檸檬片，綠綠的帶著女朋友正式回歸惹，「青檸女朋友」是加了整顆A級檸檬及紅莓果茶調和而成的粉紅色檸檬飲，喝起來具有酸甜口感及莓果香氣，「蔦綠篤檸檬」和「青檸女朋友」，酸甜粉紅，像極了愛情，請大家相信愛情，今年一起放閃粉紅泡泡。

蔦日子『菓語日爆』系列飲品介紹

NO1：純情青檸蔦紅(檸檬紅) 70元/1杯

NO2：原諒青檸蔦綠(檸檬綠) 70元/1杯

NO3：青檸沙沙(檸檬冰沙) 80元/1杯

NO4：篤綠篤檸檬(採用整顆A級檸檬) 85元/1杯

NO5：青檸梅朋友(復古的老梅釀口味) 85元/1杯

NO6：蜜覓篤檸檬(富有花香氣味的百花蜜風味) 85元/1杯

NO7：青檸女朋友(粉紅色苺菓風味) 85元/1杯

【蔦日子 TSUTABI 信義 ATT 蔦巢】

地址：台北市信義區松壽路12號1樓32-1櫃位

電話：(02)7737-5068

【蔦日子 TSUTABI 新竹巨城蔦巢】

地址：新竹市東區中央路229號巨城購物商場四樓美食街4025櫃

電話：(03) 535-5666

【蔦日子 TSUTABI 竹北遠百蔦巢】

地址：竹北市莊敬北路18號B2美食街B128櫃

電話：(03) 667-0295

更新時間 : 2022-04-17 17:28 GMT+08:00

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