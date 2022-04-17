和逸飯店·高雄中山館Cozzi THE Roof高空餐廳　南洋風格開脾美饌 打卡加贈泰國冰品

隨著逐漸炎熱的天氣，食慾不振需要酸甜辛香美食來開胃！坐落三多商圈和逸飯店．高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳，即日起至6月30日推出「屋頂上的南洋味」東南亞風格菜單，以泰國、越南與新加坡特色美食發想，任選主菜搭配輕食自助餐檯料理每位480元+10%起，「4月泰國主題月」只要用餐消費滿1,600元並打卡或加入AMAZZING CLUB會員，即贈泰國Mingo明果盒裝冰淇淋一份。另外4月每周六13:00提供「星級主廚的料理教學」活動，由主廚Jackey親自示範泰式青木瓜沙拉、涼拌海鮮或牛肉沙拉等料理，教學全程免費參加，歡迎食客將泰國美食作法輕鬆帶回家！訂位專線：07-9756677

Cozzi THE Roof餐廳全新南洋風格菜單，推出以泰式蠔油醃製、帶有脆嫩口感「爐烤松阪豬鮮蝦佐泰式醬汁」880元+10%，搭配以椰奶、香茅、小茴香、蒜頭等十多種食材調製的特製醬汁，清爽開胃不膩口。「香煎鱸魚佐泰式酸子醬汁」480元+10%，以新鮮鱸魚輕裹麵粉香煎，淋上以東南亞特產水果羅望子所製成的酸子醬汁，細緻魚肉佐醬的獨特風味值得細細品嘗。

另有大人小孩都喜愛的「泰式椒麻雞」480元+10%，炸至酥脆的Q彈雞腿肉沾裹醬汁，絕對是下飯首選，另外主菜還可選越南風味的鮮嫩烤肉飯、豬肉河粉，新加坡風味的海南雞飯與叻沙海鮮麵，滿滿的南洋風情，不出國也能用美食撫慰好想出遊的心！

「4月泰國主題月」活動期間，主廚特別在自助餐檯準備綠咖哩雞、青木瓜沙拉、泰式炒河粉、檸檬鱸魚、泰式酸辣湯、椰子西米露等充滿泰國風情的特色料理，餐廳更與泰國第一品牌Mingo明果冰淇淋合作，為消費者無限供應黃金榴槤、泰式奶茶口味冰淇淋，採用來自紐澳純淨天然乳脂、結合南洋盛產水果香甜及泰北茶葉醇厚茶韻，冰品美好滋味讓人回味無窮，凡用餐消費滿1,600元並打卡或加入會員，還能把冰淇淋帶回家。使用振興五倍紙本券消費，還可享500面額振興券可折抵餐費600元、1000面額可折抵1,200元的晚鳥加碼優惠，務必把握機會。

和逸飯店‧高雄中山館日前獲國際知名衛生公司「2022藝康科學守護ECOLAB Science Certified」衛生認證標章，Cozzi THE Roof餐廳全面實施「用餐實聯制」，嚴格控管人流，加強清潔消毒頻率每小時以酒精擦拭，並發放手套給客人於自助餐檯取餐使用，餐廳同步於線上商城推出主廚餐盒、風味牛肉麵及德國豬腳等餐點130元起，歡迎消費者可外帶回住家或辦公室品嘗。