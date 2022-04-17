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理想大地春夏旅展優惠登場　台中旅展超優惠 四重好禮的理想綠色旅行

By 台灣英文新聞
2022/04/17 16:09
理想大地春夏旅展優惠登場　台中旅展超優惠 四重好禮的理想綠色旅行
理想大地春夏旅展優惠登場　台中旅展超優惠 四重好禮的理想綠色旅行
理想大地春夏旅展優惠登場　台中旅展超優惠 四重好禮的理想綠色旅行

2022台中國際旅展(TITF)在4/22(五)~4/25(一)於台中世貿中心登場，為期四天時間。

不少民眾已計畫暑假出遊把握好康的大好時機。花東地區更是四季旅遊首選，民眾未能出國前, 享受如偽出國般前來理想大地入住西班牙建築設計風格別墅, 搭乘環保遊艇體驗2.2公里長的運河環繞飯店， 遊船風情日夜各異，感受河岸與建築光影變化，星空下還可欣賞燈火月色交織夜景，不出國也能享受威尼斯獨有浪漫優雅，悠悠漫漫乘坐遊艇體驗屬於您的幸福！

今年台中國際旅展，理想大地住宿禮券全年最優惠的一次53折，一泊一食每張優惠5,600元起，一泊二食每張6,800元起，除此之外，理想大地首次推出「寵物住宿禮券」~毛孩旅行趣 一泊一食 每張7,800元起，現代的毛孩也能跟著潮流計劃性的出遊放電。持住宿禮券於今年6/30 前入住，平日入住享四重好禮 : 免費贈送生態竹筏體驗，第3人付費加人免費升等豪華客房二中床，主題遊程免費更換升級自助晚餐，當月壽星贈送精緻手工四吋蛋糕。理想饗樂券四選一每張優惠1,800元起；年度最後一檔超值優惠，加上僅限展場的滿額贈禮：購買住宿禮券單筆發票滿2萬，贈送套房升等券乙張，單筆滿4萬贈送套房升等券乙張+現金券1,000元，單筆滿六萬贈送套房升等券兩張+現金券3,000元，除此之外，今年特別加碼單筆滿八萬贈送套房升等券四張+現金券6,000元多項好康等您來！

團購住宿券買八送一　Super組合不容錯過

除了祭出住宿、餐飲的超值商品外，旅展期間到展場有團購套票的組合回饋，平日團購住宿禮券，購買8張送1張，每張約4,978元， 暑假揪團、家庭旅遊最划算！現場專屬保留房，開放預購暑假早鳥住宿；無法親赴展場的民眾，也能在理想大地線上旅展官網訂購！

更新時間 : 2022-04-17 17:27 GMT+08:00

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