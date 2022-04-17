戰略武器試射成功　北韓：將強化核子作戰能力

北韓今宣布新「戰略武器」測試成功，未來將能大幅度強化其核武部署能力。(圖／美聯社) 北韓今宣布新「戰略武器」測試成功，未來將能大幅度強化其核武部署能力。(圖／美聯社)

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）烏克蘭與俄國仍在歐洲僵持，北韓卻在此時宣布新「戰略武器」測試成功，未來將能大幅度強化其核武部署能力，此舉替亞太局勢再添變數。

朝鮮中央通訊社（KCNA）報導指出，新型態的戰略制導武器已在金正恩的視察下測試成功，未來將可大幅增加前線長程火砲的火力以及戰術核子武器的效率。

然而，北韓官方並未透露在哪裡進行測試，以及使用了哪款飛彈，南韓軍方目前也只能確認在周六深夜，北韓確實有兩枚拋體自北韓東部往外海發射，並在最高4馬赫的速度下飛行了110公里。

卡內基國際和平基金會的高級研究員Ankit Panda指出，這款新武器應是一種短程導彈，在北韓特別強調可以增強其核子作戰能力的情況下，這很有可能是北韓第一款戰術核武發射系統。

事實上，北韓曾對外界展示一座位於東北部地區的豐溪里核試驗場，但自2018年關閉之後，於今（2022）年3月被衛星觀測到動靜，從公開的照片可以看到北韓政府新建了數座建築，並開始整理當年被炸掉的廢墟，那些未能確定炸毀的軍用坑道可能也已恢復運作。

今（17）日一早美國與南韓才提出警告，表示北韓可能會正式重啟核子測試，北韓就開始試射新武器，新美國安全中心（en-US）的北韓專家Duyeon Kim認為，此舉除宣示北韓是一個強國外，也是為抗議將在明天舉行的美韓聯合軍演。

南韓官方則說，本月15日是金日成冥誕，北韓官方很反常的沒進行閱兵，因此北韓可能會在本月25日的朝鮮人民軍建軍日，搭配閱兵一起再次進行武器試射。