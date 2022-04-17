6至11歲有新冠疫苗可打　台灣食藥署：莫德納核准用於兒童

衛福部食藥署今（17）日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童。(圖/美聯社) 衛福部食藥署今（17）日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）COVID-19本土單日新增接連創新高，甚至出現首例幼童重症，衛福部食藥署今（17）日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，劑量為成人的一半，完整接種為施打2劑、施打間隔28天。

衛福部食藥署今天舉行專家會議審查兒童使用疫苗，召集臨床醫學、小兒醫學、感染醫學等專家出席，會中建議莫德納疫苗擴增對象用於6至11歲兒童接種以預防感染。

食藥署署長吳秀梅今天下午在中央流行疫情指揮中心疫情記者會中說明，經審查莫德納疫苗在6至11歲兒童所進行的一項第二/三期臨床試驗，試驗結果顯示，6至11歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於原療效試驗中18至25歲青少年及成人試驗組的免疫原性結果。

安全性資料方面，兒童組除發燒的比例較成年組略高外，兩組發生不良反應的比例相近，大多屬於輕微、暫時性的不良反應。經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升(含50微克的mRNA，為成人劑量的一半)，兩劑施打間隔28天。



在6至11歲兒童的臨床試驗中，吳秀梅表示，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近，未偵測到新的重大安全疑慮。未來食藥署將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗之安全。

吳秀梅說，莫德納疫苗作為兒童疫苗用法用量為施打2劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），2劑施打間隔28天。