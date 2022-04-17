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Bluerider ART精選！德國抽象藝術家「時間拼貼畫」　超叛逆Desire Obtain Cherish台北《ART SOLO》登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/17 15:02
Bluerider ART於《ART SOLO》展出(圖/Blue Rider)

Bluerider ART於《ART SOLO》展出(圖/Blue Rider)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《ART SOLO 2022 藝之獨秀藝術博覽會》為規模較小的台北藝博，展出策略也有所不同，採取「藝術家個展」形式，41間參展的畫廊深度展出61位參展藝術家創作，每一展位僅呈現一位藝術家作品，有別以往博覽會的走馬看花讓藏家一次看個夠，於台北花博爭艷館展自4月17日止。

此次展出的《333 Gallery》呈現塚本曉宣、 長本真衣、崔銀星、曾仕猷以及 Jorge Rivera共5 位來自日本、韓國、台灣與西班牙的當代藝術家作品；日本的小林畫廊推出藝術家齋藤詩織的作品，同時也是藝術家首次海外展出及個展，其油畫傳達對生死、權力、壓迫等感受。

《Bluerider ART藍騎士藝術空間》精選3位來自德國、美國及瑞士的中生代藝術家，分別為跳脫萊比錫畫派德國抽象藝術家彼得．克勞斯科夫(Peter Krauskopf)、以前衛反諷風格知名的美國藝術家強納森・保羅(Desire Obtain Cherish)，及以浪漫花卉虛實交錯的瑞士藝術家Thierry Feuz 西瑞・菲茲，媒材橫跨繪畫、立體作品、牆上裝置等，展位為D7, D8, D9。

Bluerider ART精選！德國抽象藝術家「時間拼貼畫」　超叛逆Desire Obtain Cherish台北《ART SOLO》登場
克勞斯科夫《GELBES BILD Z》(圖/Blue Rider)

克勞斯科夫是萊比錫畫派中第一位由寫實走向抽象的藝術家。早期作品在觀念藝術上探討，也嘗試過「條幅畫」 (strip painting)，而後不斷嘗試抽象藝術的可能性。此次展出作品之一《GELBES BILD Z》（黃色的圖像），以刮除塗料再反覆疊加的方式形塑層次，如同對時間的「反覆書寫」(overwriting of time)，抹去了過去的時間與回憶，再塗上新的一層歷史與記憶，被認為是「時間的拼貼畫」。

克勞斯科夫IG：https://www.instagram.com/peterkrauskopf/

Bluerider ART精選！德國抽象藝術家「時間拼貼畫」　超叛逆Desire Obtain Cherish台北《ART SOLO》登場
保羅《Afterparty》(圖/Blue Rider)

保羅畢業於紐約知名藝術學校 Parsons School of Design，擁有廣告和藝術理論背景。混合了街頭藝術、普普藝術與挪用的創作手法，他利用諷刺性的商業符號企圖驅動社會議題的討論。從D.O.C 的別名也可以看出他的藝術信仰：渴望、獲得、珍惜。活耀於紐約各大藝博會，曾在威尼斯雙年展、紐約Saks 第五大道百貨公司等展出。

保羅作品獲紐約文華東方酒店集團、NBA知名球星Dirk Nowitzki及Andrei Kirilenko、知名對沖基金執行長Joseph and Diana Dimenna、邁阿密房地產總裁Gilbert Benhamou及F1 賽車總裁 Bernie Ecclestone等重要機構與私人收藏。此次展出作品之一“Anesthesia”（麻痺），以傳統畫布、油彩表現網路瘋傳的各種可愛、惡搞梗圖，隱喻在這個網路世界中，虛幻混沌、快速又易破滅，人類卻不可自拔地沈浸於這樣的生存之道。

保羅IG：https://www.instagram.com/desireobtaincherish/

Bluerider ART精選！德國抽象藝術家「時間拼貼畫」　超叛逆Desire Obtain Cherish台北《ART SOLO》登場
菲茲《Raingarden Pollen》(圖/Blue Rider)

菲茲出生於維也納，擁有瑞士日內瓦藝術與設計大學碩士 (Haute École d'art et de Design)，目前以日內瓦為創作據點。在他的藝術世界中，藝術、科學、哲學是相遇的，他關心人類普世間共有的「存在」(Existence)之意義,並用獨有的繪畫技術呈現未曾可見之境域。

從創作技法及媒材上來說，菲茲是個喜好探索技法的藝術家，他的作品混合多種繪畫基因：古典時期的靜物畫、
抽象表現主義的滴流技法及超現實主義的象徵意義，在創作過程中，他也必須精準地在畫面上控制每個流體顏料的位置與層次表現。

菲茲作品亦獲重要機構與美術館收藏，包含瑞士歷史與藝術博物館(Musée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel)、新加坡藝術基金會(Singapore Art Foundation)、瑞士銀行(UBS)、美國薩克斯第五大道精品百貨(Saks Fifth Avenue)以及微風集團、玉山銀行等企業收藏。此次展出作品之一“Golden Winds Amaris”( 金色微風.希望),特別運用金色為背景,描繪有機物體飄散空中的奇幻畫面，以當代的語彙表現自然界豐富性。

菲茲IG：https://www.instagram.com/thierryfeuz/
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