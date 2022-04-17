4/17台灣+1210　增7例中症個案　以青壯年居多

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增1,303例COVID-19確定病例，分別為1,210例本土個案及93例境外移入(82例為航班落地採檢陽性)；另增7例中症個案，確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之1,210例本土病例，為566例男性、644例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月6日至4月17日，其中包含663例為無症狀感染。個案分佈為新北市(410例)，臺北市(201例)，桃園市(180例)，花蓮縣(119例)，基隆市(107例)，宜蘭縣(52例)，高雄市(35例)，臺中市(22例)，臺東縣(21例)，屏東縣(14例)，臺南市(10例)，新竹市(9例)，彰化縣(8例)，新竹縣(7例)，雲林縣(6例)，苗栗縣(5例)，南投縣(2例)，嘉義市及嘉義縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增7例中症患者，其中1例為90多歲女性，有高血壓和心臟疾病，其他6位為20到40多歲的青壯年族群，只有1位有高血壓慢性病史。

而這些患者症狀為血氧濃度降低、肺炎等，這幾例患者情況穩定，不需住進加護病房，目前住院觀察並用瑞德西韋等藥物治療中。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為41例男性、51例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(16例)，菲律賓(3例)，泰國及印尼(各1例)移入，另72例調查中。入境日介於今年4月7日至4月16日。



指揮中心指出，今年4月16日公布之案32718、案32723本土病例，經疫調後，個案分別於今年4月12日及3月23日自越南入境，改判為境外移入病例。



指揮中心統計，截至目前國內累計34,507例確診，分別為9,695例境外移入，24,758本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(原本土病例案29813，經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計194例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。