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啤酒界香檳！「小白花」頂級快閃店台北登場　獨家限量商品開賣掀居家派對風潮

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/17 13:43
為滿足「小白花」愛好者的進階需求，海尼根首度於實體通路開賣限量 BLADE 鮮封太空生啤機，並邀請Lulu現場操作現打艾德懷斯生啤！(圖/...

為滿足「小白花」愛好者的進階需求，海尼根首度於實體通路開賣限量 BLADE 鮮封太空生啤機，並邀請Lulu現場操作現打艾德懷斯生啤！(圖/...

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)有歐洲啤酒界香檳之稱的「小白花」艾德懷斯(Edelweiss)打造全球首家快閃店，店內可暢飲口感清爽頂級白啤酒，已於台北信義區登場。

海尼根近日宣布，全球第一間「小白花」頂級白啤酒快閃店即日起至 5 月 3 日於新光三越 A11 館 1 樓初登場，店內設有艾德懷斯鮮封生啤酒吧，可暢飲單杯艾德懷斯白啤酒生啤（300ml/$180），除以「城市阿爾卑斯山」的概念打造特有氛圍，更首度於實體通路開賣限量 BLADE 鮮封太空生啤機，預期將在台掀另波居家派對風潮。

艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒採用優質小麥等全天然的成分，加入阿爾卑斯山獨特草本植物（包含鼠尾草、鳶尾根和接骨木花）釀造，風味帶有獨特的花果香氣。在台自 3 月 9 日上市以來好評不斷，此次特地邀請「全民閨蜜」Lulu 黃路梓茵蒞臨剪綵。

Lulu表示，艾德懷斯白啤酒打破了她過去對啤酒的既定印象，清爽、滑順的口感與輕盈的風味讓人不自覺地一口接著一口，尤其是小白花獨特迷人的草本花果香味精準擊中了女性的味蕾點，讓原本不習慣啤酒的她也愛不釋手，很推薦給有品味及質感的飲酒初心者作為入門或與好友、閨蜜聚會時的酒款。

Lulu透露，其實過去的生活與品酒完全是兩條平行線。是在閨蜜、好友的「慫恿」下開始才接觸品酒，沒想到意外地找到了釋放工作壓力的方式。現在一週大約有一到兩天會與好友、閨蜜獨處；「嚮往的感情模式、夢想中的婚姻、事業新標竿等話題都是我和姊妹現在聚會常出現的聊天主題」。透過花草系微醺，似乎更容易敞開心房，擁有更充裕的時間重新檢視自己、調整狀態。

展覽期間更有快閃店獨家開賣艾德懷斯鮮封生啤太空機組（含鮮封生啤太空機一台、艾德懷斯 8 L 一桶，及加碼附贈艾德懷斯浮雕啤酒杯 6 只，$21,999）；另有艾德懷斯快閃店嘗鮮禮盒組（艾德懷斯白啤酒 500ml 罐裝二入及艾德懷斯浮雕啤酒杯 1 只，$239），各式的獨家限量商品僅在快閃店期間才有！

更多相關資訊請至IG 官方帳號查詢。
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