吳德榮：中、北台灣偏涼　週一中午起鋒面影響有局部短暫雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據氣象局資料顯示，今晨台灣本島最低溫在台中大甲13.2度，台南後壁低溫也只有16.8度。氣象專家吳德榮提醒，明下午起至週二(19日)鋒面影響，北部及東半部雲量增多，有局部短暫雨，週三回暖後，週四又有一鋒面快速掠過。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(17)日至明(18日)上午，中部以北多雲、山區有局部短暫雨的機率，南部多雲時晴；東半部偶有局部短暫降雨。今日中部以北偏涼，南微熱，各地早晚微冷，各區平地氣溫：北部14至21度，中部13至26度，南部17至30度，東部16至28度。

吳德榮提及，明下午起至週二(19日)鋒面影響，北部及東半部雲量增多，有局部短暫雨。週三(20日)上午起鋒面逐漸北移，有短暫空檔，為雨後多雲，氣溫回升。週四(21日)鋒面快速掠過、結構減弱，各地雲量略增，局部短暫陣雨的機率略提高。週五起天氣暖濕，台灣附近大氣不穩定，易有小範圍對流發展，午後較容易發生在陸地。

他提醒，本週天氣各國模式模擬差異甚大，亦頻繁修正，顯示其「可預報度」降低，應隨時注意資訊的更新。