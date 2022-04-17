新冠病毒疫情蔓延兩年多　讓未感染者疲憊、好blue！研究：青少年憂鬱和焦慮情況增一倍

新冠肺炎疫情不光是造成身體健康的威脅，心理層面問題更是疫情後全球要關注的重大議題。(示意圖/pixabay) 新冠肺炎疫情不光是造成身體健康的威脅，心理層面問題更是疫情後全球要關注的重大議題。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新冠肺炎疫情不光是造成身體健康的威脅，心理層面問題更是疫情後全球要關注的重大議題，特別是對兒童青少年的影響。有多項研究發現，疫情期間由於社交和生活型態的中斷，青少年的憂鬱和焦慮增加了一倍。董氏基金會提醒，當有壓力時，試著寫下來或說出來，有了自我覺察，就能適當調整解決，化壓力為助力。

「沒辦法和同學出門玩，覺得越來越疏遠」、「在家看新聞覺得恐慌」、「戴口罩一直長痘痘，有容貌焦慮」。新冠肺炎疫情爆發至今已經2年多，民眾原有的生活、工作、學習模式被迫改變，家長、老師有發現兒童青少年出現像上述的抱怨內容嗎？除了健康上的防疫，是否關注過兒童青少年的情緒狀態？

一項發表於《大腦、行為和免疫期刊(Brain, Behavior, and Immunity)》的研究指出，即使是未受到新型冠狀病毒(SARS-CoV-2 )感染的人，在新冠病毒大流行期間由於社交和生活型態的中斷，也可能會出現大腦發炎(此"發炎”指現代神經免疫學研究發現，壓力及精神疾病都可造成腦神經細胞的發炎反應)，進而產生疲憊、注意力不集中和憂鬱等狀況，導致心理健康受到影響。

另外，還有一份刊登於《JAMA Pediatrics》的研究指出：在Covid-19大流行期間，與大流行前水平相比，青少年的憂鬱和焦慮增加了一倍。全球有四分之一的青少年出現臨床上升高的憂鬱症狀，而五分之一的青少年出現臨床上升高的焦慮症狀。

衛生福利部與董氏基金會合作製拍「防疫不防心-說出來，鬆口氣」影片，邀請備受青少年喜愛的全能藝人-黃子佼參與拍攝，片中青少年們分享了疫情期間受到的種種限制、改變，與朋友不能見面覺得疏遠；在家學習、課業壓力仍是很重；居家上網時間增加，生活作息日夜顛倒，容易與家人、父母有衝突；每天看一樣的新聞，混亂的訊息讓自己很焦慮、很煩等等。

黃子佼於片中分享用說出口或是寫下來的方式，覺察內心想法，有助於釐清自己焦慮的感受，並可上董氏基金會心情頻道聊天室，線上有專業的心理師、精神科醫師提供建議，也有其他網友可在線上討論交流想法。

《影片來源：董氏基金會，如遭移除請見諒》

董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任強調，國外已有研究證實，透過網路提供的治療方案能有效預防年輕人的焦慮和憂鬱；董氏基金會早於2004年設立的「心情頻道聊天室」，每週五晚間8：00-9：30開放，提供青少年在此平台紓發情緒、提出疑問，與專業的精神科醫師或心理師互動及討論，此平台具私密性、專業性同時有同伴交流支持的力量。

她提醒青少年壓力會反映在情緒與身體上，試著寫下來或說出來，當一一列出，會訝異自己已承受了這麼多。有了自我覺察，就能適當調整解決，化壓力為助力。