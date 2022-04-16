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COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元

By 台灣英文新聞－編輯
2022/04/16 19:39
泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」

泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣新冠肺炎（COVID-19）快篩試劑價格過高引發批評，指揮中心已宣布徵用國內產能，並喊話業者降價。國產快篩廠商泰博科技昨（15）日宣布，其生產的福爾威創（FORA）家用抗原快篩將逐步降價，最終可望低於200元。

泰博科技表示，配合政府防疫政策及民眾需求，與各大通路商協調出降價方案，4月25日起，福爾威創5入裝每劑售價220元，1入裝每劑230元。5月5日起，5入裝每劑再降至190元，1入裝每劑200元。5月25日起，5入裝每劑170元，1入裝每劑180元。

根據該公司，疫情穩定時，福爾威創快篩每日產出約10萬劑，主要供應國外需求，現在因國內疫情升溫，需求量大增，4月初已從日產20萬劑，到這週日產30萬劑，4月底有望升至每日40萬劑。未來目標朝每日100萬劑前進，月產能3千萬劑的同時，也停止出口。

泰博指出，除了提供給政府徵用、公家機關需求，也會保留大批數量給醫院、民間企業及各大通路採購，確保供應無虞。

中央社指出，國內第二大快篩業者寶齡富錦，原本就以政府單位為主，並未在一般通路銷售，因此政府徵用後價格並無太大差距，目前正努力擴產。至於安特羅生技，則仍未定案。
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