【回春指日可待？】劍橋團隊證實細胞可逆齡 健康變老

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）劍橋大學巴布拉罕研究所（Babraham Institute）發表研究報告表示，成功讓一名53歲女性的皮膚細胞回春到23歲的狀態。科學家相信，將來可以治療老化相關疾病、如糖尿病、心髒病以及神經系統疾病，並能提高人們對疫苗接種反應以及抗感染的能力。

《BBC》報導，該研究團隊負責人、巴伯拉罕研究所教授瑞克（Wolf Reik）表示，許多疾病因老化而生，盼該項技術最終能應用在讓人能以更健康的狀態變老。

研究報告於本月發表在《eLife》雜誌上，然而該項技術仍在初步研發階段，仍有問題需要克服。但首次證實細胞能夠逆齡回春，這已邁出關鍵的一步。

該項技術立基在25年前製造克隆羊多莉的技術。為創造人類胚胎幹細胞來培育成特定組織，以取代人體殘損部位，科學家於20世紀90年代開發一項技術，從羊身上取成體乳腺細胞（adult mammary gland cell）並將之轉化為胚胎，從而創造了多莉。

2006年，京都大學的山中伸彌教授（Prof. Shinya Yamanaka）進一步發展出誘導性多能幹細胞（Induced pluripotent stem cell, IPS）技術，可於50日內將人類細胞誘導為可全能發育的幹細胞。

而瑞克此次研究採用 IPS技術，但將過程縮為12天，而目標細胞尚未轉化為胚胎幹細胞，而是恢復活力，以本次研究來說，就是53歲的皮膚細胞外觀上回春成23歲的樣態。

由於IPS技術將增加致癌風險，所以尚不能在臨床應用，但瑞克相信，研究已經證實讓細胞回春的可能性，團隊可以找到更安全的替代法。

瑞克表示，「長期目標是延長人類的健康期限，而非壽命，是讓人能以更健康的方式變老。」

曾資助多莉羊相關技術研究的英國生物技術暨生物科學研究委員會（BBSRC）的韋勒姆（Melanie Welham）教授表示，如果類似的方法或新的療法能使免疫細胞恢復活力，那麼未來可能提高人們對疫苗接種反應以及抗感染的能力。」