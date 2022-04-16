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神秘肝炎襲歐美兒童 嚴重甚至須換肝

有人驗出腺病毒，有人確診新冠肺炎，但真相為何尚不明朗

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/16 17:39
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世界衛生組織（WHO）示警，近來歐洲與美國傳出多起神秘兒童肝病案例，嚴重者甚至需要肝臟移植。病因不明，也非檯面上常見的肝炎病毒，目前初判，可能是腺病毒（adenoviruses）惹的禍。

美聯社報導，英國至少74例孩童染上肝炎，西班牙3例，愛爾蘭若干例，美國也有9例，全在阿拉巴馬州。世衛憂心數字病例數恐持續攀升。美國案例多為1至6歲，其中2例必須換肝。歐洲病例的年齡層也相仿，惟部分孩子較大。

WHO是於本月初接獲蘇格蘭10例後，發現情況有異。其中1例發生於1月，另9例為3月通報。所有孩童病症皆惡化成重症，必須送醫治療。肝炎症狀包括黃疸、腹瀉、腹痛，若不處理，恐有生命之危。截至目前，這波神秘肝炎疫情並未傳出死亡案例。

這些兒童皆無國際旅遊史，也無相關的潛在疾病，已排除了A型、B型、C型、E型肝炎。鑒於近來腺病毒肆虐，醫界懷疑這病毒恐怕是元兇。許多腺病毒會引發感冒症狀、發燒、喉嚨痛、紅眼等，部分則會導致腸胃炎。腺病毒也曾致兒童肝炎，但多是免疫力低下者。

歐洲病童中，部分驗出了腺病毒，部分確診新冠肺炎（COVID-19）。阿拉巴馬州衛生單位表示，去年11月就開始出現一波兒童肝炎病例，患者皆驗出腺病毒。目前鎖定41型腺病毒（adenovirus 41），但仍須加以調查研究。
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