〈時評〉俄烏戰爭導致國際經濟「逆全球化」 台灣須審慎因應

俄烏戰爭震撼全球，造成經濟、金融環境震盪，美、歐西方國家對俄實施嚴厲制裁，俄總理米舒斯克坦承，正面臨30年來前所未見的挑戰。全球經濟體系正面臨二次大戰以來，最大的分裂危機。台灣也應審慎因應新經濟環境變局，謀求國家最大利益。
西方國家這次對俄羅斯的制裁，一波波相當嚴厲，包括將俄國踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）系統、取消俄羅斯最惠國待遇、凍結俄羅斯在美國3000億美元外匯存底動支權利、切斷俄國石油燃料輸出、驅逐俄國200位外交官、拒絕俄國加入聯合國人權理事會、凍結俄國富豪在歐美國家資產、禁止俄國央行及主權基金動用外匯權利、調高俄國產品關稅、還有對普丁家人實施制裁等。
一連串的制裁行動，確實對俄羅斯經濟、金融、政治環境產生空前壓力，根據「堡壘人工智能公司」統計數據顯示，自2014年至2022年3月18日期間，俄羅斯遭到了7116項制裁，超過伊朗，成為世界上被制裁最多的國家，自今年2月22日以來，各國對俄制裁激增，僅2月22日至3月18日，就高達4362項，遠超過之前8年總和。
以個別國家統計，美對俄制裁最多，截至4月7日的最新數據顯示，在這段時間制裁，已經從293項激增至801項，創歷史新高。
俄烏戰爭，戰場在烏克蘭，被制裁的是俄羅斯，但是受衝擊是國際社會經濟秩序，成為2008年以來最嚴重的「逆全球化」現象。對全球經濟、金融環境衝擊影響，不容小覷。全球化三大基石：金融全球化、大宗商品全球化、供應鏈網路全球化，都正面臨前所未有的分裂危機。
以金融全球化為例，美元霸權一再被挑起運用，將逐漸失去傳統中立、信用、效率的立場，以及穩定的遊戲規則，誘發負面反應，導致諸多國家擔心全球金融體系缺乏財產安全保護，如果連央行儲備資產都被「武器化」，如阿富汗、伊朗、伊拉克、俄羅斯等國家外匯，連續被凍結禁用，將有更多國家對以美元主導的金融體系，產生疑慮，擔心下一個被制裁的國家是「自己」。
中國自然不用說，其他如緬甸、巴基斯坦、斯里蘭卡等國，當然會預先規劃脫離美元霸權金融體系，另建金融交易體系，並使用美元以外的貨幣，如人民幣、歐元、日圓為外匯儲備部位，間接可能削弱美元的國際貨幣市場地位。
大宗商品全球化挑戰當然更大，以俄羅斯為例，是天然資源、能源及部分高科技產業重要產地，制裁的結果，立即導致大宗商品市場價格暴漲，包括原油、天然氣、黃金、小麥、棕櫚油、肥料、鎳⋯等，各項原物料價格暴漲，各國面臨通貨膨脹，以及經濟衰退壓力，計價亦另以盧布或人民幣為貨幣單位。
供應斷鏈也成各工業國嚴重挑戰，俄羅斯是全球糧倉，天然資源亦豐富，包括黑色及有色金屬占全球13%，鈀金佔40％、銅佔7％、鎳佔10%、鋁佔6％、原油佔11%、天然氣佔17%，產量豐富，影響力不容小覷。
這一波制裁的結果，鎳價在國際市場上曾兩天飈升250％，達到每噸10萬美元，史無前例。石油最高來到每桶130美元，天然氣一再減供，更已直接威脅歐洲國家如英國，不得不考慮重啓核能發電，禁核國家如德國，更是頭痛不已，經濟、人民生活，如果失去俄羅斯天然氣，未來經濟發展都將遭受嚴厲挑戰。
倫敦金屬交易所（LME）逼不得已，只好暫停鎳期貨合約交易，而國際原油、黃豆、小麥、玉米、天然氣等價格持續飈升，對台灣的能源、食品、工業產品供應鏈，都造成相當程度的衝擊。
這次西方國家制裁俄羅斯，影響力顯與制裁其他國家不同，已引起它的另一個親密夥伴中國，這個全球第二大經濟體的不安。極度擔心自己會是繼美中貿易、科技、經濟大戰之後，下一個被西方國家制裁的對象，「逆全球化」潮流現象，再度被挑起。
中國正積極結合盟友，要求油元人民幣化，如沙烏地阿拉伯、俄羅斯等諸多國家，均同意辦理，上海期貨交易所並建立人民幣大宗貨物交易系統，力圖擺脫美元國際貨幣交易體系。
天下大勢合久必分，美元國際貨幣霸權在俄烏大戰之後，正面臨嚴峻挑戰，「逆全球化」趨勢隱然成形，國際金融、經濟體系勢將一分為二，台灣今後極可能要同時與二大新體系同時打交道，以保護國家最大利益。