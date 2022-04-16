〈時評〉俄烏戰爭導致國際經濟「逆全球化」 台灣須審慎因應

俄烏戰爭震撼全球，造成經濟、金融環境震盪，美、歐西方國家對俄 實施嚴厲制裁，俄總理米舒斯克坦承，正面臨30年來前所未見的挑 戰。全球經濟體系正面臨二次大戰以來，最大的分裂危機。台灣也應審 慎因應新經濟環境變局，謀求國家最大利益。

西方國家這次對俄羅斯的制裁，一波波相當嚴厲，包括將俄國踢出「 環球銀行金融電信協會」（SWIFT）系統、取消俄羅斯最惠國待 遇、凍結俄羅斯在美國3000億美元外匯存底動支權利、切斷俄國 石油燃料輸出、驅逐俄國200位外交官、拒絕俄國加入聯合國人權 理事會、凍結俄國富豪在歐美國家資產、禁止俄國央行及主權基金動 用外匯權利、調高俄國產品關稅、還有對普丁家人實施制裁等。

一連串的制裁行動，確實對俄羅斯經濟、金融、政治環境產生空前壓 力，根據「堡壘人工智能公司」統計數據顯示，自2014年至20 22年3月18日期間，俄羅斯遭到了7116項制裁，超過伊朗， 成為世界上被制裁最多的國家，自今年2月22日以來，各國對俄制 裁激增，僅2月22日至3月18日，就高達4362項， 遠超過之前8年總和。

以個別國家統計，美對俄制裁最多，截至4月7日的最新數據顯示， 在這段時間制裁，已經從293項激增至801項，創歷史新高。

俄烏戰爭，戰場在烏克蘭，被制裁的是俄羅斯，但是受衝擊是國際社 會經濟秩序，成為2008年以來最嚴重的「逆全球化」現象。 對全球經濟、金融環境衝擊影響，不容小覷。全球化三大基 石：金融全球化、大宗商品全球化、供應鏈網路全球化， 都正面臨前所未有的分裂危機。

以金融全球化為例，美元霸權一再被挑起運用，將逐漸失去傳統中立 、信用、效率的立場，以及穩定的遊戲規則，誘發負面反應， 導致諸多國家擔心全球金融體系缺乏財產安全保護，如果連央行儲備 資產都被「武器化」，如阿富汗、伊朗、伊拉克、俄羅斯等國家外匯 ，連續被凍結禁用，將有更多國家對以美元主導的金融體系， 產生疑慮，擔心下一個被制裁的國家是「自己」。

中國自然不用說，其他如緬甸、巴基斯坦、斯里蘭卡等國，當然 會預先規劃脫離美元霸權金融體系，另建金融交易體系，並使用美元 以外的貨幣，如人民幣、歐元、日圓為外匯儲備部位，間接可能削弱 美元的國際貨幣市場地位。

大宗商品全球化挑戰當然更大，以俄羅斯為例，是天然資源、能源及 部分高科技產業重要產地，制裁的結果，立即導致大宗商品市場價格 暴漲，包括原油、天然氣、黃金、小麥、棕櫚油、肥料、鎳⋯等， 各項原物料價格暴漲，各國面臨通貨膨脹，以及經濟衰退壓力， 計價亦另以盧布或人民幣為貨幣單位。

供應斷鏈也成各工業國嚴重挑戰，俄羅斯是全球糧倉，天然資源亦 豐富，包括黑色及有色金屬占全球13%，鈀金佔40％、銅佔7％ 、鎳佔10%、鋁佔6％、原油佔11%、天然氣佔17%， 產量豐富，影響力不容小覷。

這一波制裁的結果，鎳價在國際市場上曾兩天飈升250％，達到每噸 10萬美元，史無前例。石油最高來到每桶130美元，天然氣一再 減供，更已直接威脅歐洲國家如英國，不得不考慮重啓核能發電， 禁核國家如德國，更是頭痛不已，經濟、人民生活， 如果失去俄羅斯天然氣，未來經濟發展都將遭受嚴厲挑戰。

倫敦金屬交易所（LME）逼不得已，只好暫停鎳期貨合約交易，而 國際原油、黃豆、小麥、玉米、天然氣等價格持續飈升，對台灣的能 源、食品、工業產品供應鏈，都造成相當程度的衝擊。

這次西方國家制裁俄羅斯，影響力顯與制裁其他國家不同，已引起它 的另一個親密夥伴中國，這個全球第二大經濟體的不安。極度擔心自 己會是繼美中貿易、科技、經濟大戰之後，下一個被西方國家制裁的 對象，「逆全球化」潮流現象，再度被挑起。

中國正積極結合盟友，要求油元人民幣化，如沙烏地阿拉伯、俄羅斯 等諸多國家，均同意辦理，上海期貨交易所並建立人民幣大宗貨物交 易系統，力圖擺脫美元國際貨幣交易體系。

天下大勢合久必分，美元國際貨幣霸權在俄烏大戰之後，正面臨嚴峻挑 戰，「逆全球化」趨勢隱然成形，國際金融、經濟體系勢將一分為二 ，台灣今後極可能要同時與二大新體系同時打交道，以保護國家最大 利益。