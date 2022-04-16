農藥陶斯松恐致嬰幼兒腦部、神經系統受損 台灣4/15起禁輸入

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）可作為殺蟲劑及農藥用途的陶斯松（Chlorpyrifos），由於有害環境與人體，昨（15）日起禁止進口，行政院長蘇貞昌指示，應研議縮短退場時程。

蘇貞昌15日在行政院會中表示，我國自2017年起推動「化學農藥十年減半」政策，除了已禁用的巴拉刈外，15日開始也禁止輸入及製造陶斯松原體。政府去年7月1日推動「農藥購買實名制」，針對高風險農藥積極推動退場機制，劇毒化學農藥使用量已從2017年的1,414公噸降至2021年的375公噸，降幅高達73%。

針對高風險農藥陶斯松，蘇揆要求財政部關務署、海委會嚴加把關、查緝走私，並請農委會全面盤點國內現有庫存量，除參考先前禁用巴拉刈時所採取的獎勵回收制度外，亦研議縮短陶斯松退場機制的時程。

農委會3月公告陶斯松為禁用農藥，分三階段禁用。2022年4月16日起禁止輸入及製造，2024年1月1日起禁止加工及分裝，2026年1月1日起禁止輸出、販賣及使用。

根據美聯社，去年加州一起集體訴訟，就是指控陶斯松對嬰幼兒腦部造成損害。美國各州法令不一，如紐約州已禁用。

環境資訊中心引述環保署毒物及化學物質局副局長陳淑玲說法，陶斯松是常見環境用藥，常作為殺蟲劑使用，對付蚊子、孑孓、蟑螂、螞蟻、跳蚤、白蟻、蟑螂等。此種藥物會影響昆蟲神經傳導，若長期暴露於此藥劑中，也會危害人類神經系統，嬰幼兒與孕婦尤然。

陳淑玲表示，歐美已逐步禁用，環保署則是於今年3月4日修正「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」，將「甲基陶斯松」及「陶斯松」列為禁用成分。

在農藥使用上，農委會動植物防疫檢疫局副局長鄒慧娟表示，陶斯松可防治蚜蟲、介殼蟲、夜蛾、毒蛾等，但長期暴露恐使兒童出現注意力不集中、過動症，且此要對鳥類、蜜蜂、水生動物都是劇毒。2019年即規定不可使用於水稻、瓜果等多種作物，但顯然不夠，必須加大禁用力道。