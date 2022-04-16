台東進香團再添12例 累計已達37例

台東成功廟宇進香團群聚案，今（16）日已經累計到37例。（中央社） 台東成功廟宇進香團群聚案，今（16）日已經累計到37例。（中央社）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）今（16）日本土再破千例，其中台東成功鎮二聖宮進香團傳播鏈相關確診為12例，包括1名台東縣府一級主管處長，群聚總計已達37例。

成功鎮二聖宮進香團7日至10日前往宜蘭縣，除了有22名團員確診新冠肺炎，因確診團員中有縣議員許進榮，衍生至台東縣政府和台東縣議會的傳播鏈，群聚累計37例，包含3名台東縣政府主管和1名縣議員、1名調查局台東縣調查官。

中央社報導，縣政府多名局處長和許進榮在台東縣議會無黨聯盟的辦公室泡茶，4月11日共同餐敘，因此有23名縣府職員匡列居家隔離，台東縣長饒慶鈴也自我健康監測。其中兩位昨（15）日卻診，今天又有1名處長陰轉陽確診，目前為輕症。

根據台東縣政府新聞稿，該地今日新增確診13例，其中12例為與成功廟宇進香團個案接觸，Ct值介於12.3至36.96，衛生所正疫調持續匡列中；另一案為68歲成功鎮女性，快篩陽性、Ct值13.7，和進香團無關，仍待疫調釐清傳染源。

該進香團部分確診者足跡現蹤台東市，為防堵疫情，除原有的成功鎮海濱公園的快篩站今日快篩210人全陰性外，台東縣政府於縣府大樓後方停車場增設快篩站，今日上午已有181人快篩，其中1人陽性反應將送PCR確認。

饒慶鈴也呼籲尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者盡快前往接種，以獲得保護力，降低高風險族群因感染造成重症、住院或死亡風險。