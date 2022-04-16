俄國黑海戰艦遭烏克蘭擊沉 可供台海戰爭借鑑？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）傳遭到烏克蘭飛彈擊沉，烏方士氣大振，對俄方則是奇恥大辱，此事件衍生的報復行動與餘波先不論，倒是為可能的台海衝突提供了借鏡。

莫斯科號14日在黑海海岸沉沒，烏方稱是反艦飛彈的一次成功空襲，導致艦上彈藥庫爆炸。俄方版本大相逕庭，稱是彈藥庫起火引致爆炸，起火原因不明，破壞了船艦構造，拖回克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）港的過程中，因海象惡劣而沉入海底，對船上500名人員逃生狀況並未多加說明。

根據CNN，美方情資顯示，沉沒時莫斯科號上頭應無攜帶核武，但上頭載滿魚雷、機槍、反艦與反空飛彈系統，爆裂物存量之多，可想而知。旗艦船遭到摧毀，無論是源於敵襲或意外，都重創俄國戰力，凸顯俄國空防與安全措施的疏漏。

專家分析，莫斯科號若真是遭烏軍擊沉，勢將成為東亞各國研究焦點，更會牽動美中台敏感神經。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）研究員Timothy Heath表示，美國與中國學到的教訓是，一旦爆發台海軍事衝突，「水面艦艇的弱點」不容小覷。

在假想的美中衝突情境下，由於中國在海岸部署了龐大飛彈系統，為了避免遇襲，美國海軍會讓水面艦艇遠離其反艦飛彈射程。另一方面，據稱烏克蘭是以兩枚海王星（Neptune）巡弋飛彈立下大功，同樣必須善用不對稱作戰的台灣，也添購了大量不昂貴的反艦飛彈，北京勢必意識到，犯台風險不可能太低。

不過，部分專家持不同看法。前美國海軍潛艦指揮官、智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員Thomas Shugart認為，東亞與俄烏不可相提並論。他強調，莫斯科號是蘇聯時期的戰艦，主事打擊，防禦力與損害控制皆非強項。再者，莫斯科號防空系統，根本無法媲美更先進的美國驅逐艦神盾戰鬥系統（Aegis systems），而烏克蘭的反艦武器，也比不上中國軍備。

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俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」2008年停泊於塞瓦斯托波爾港畫面（圖／美聯社）