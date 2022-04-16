台灣4/16新增本土1199例 新北2歲兒童首例重症病危

更新時間：2022-04-16 14:33

發布時間：2022-04-16 14:13

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增1,351例COVID-19確定病例，分別為1,199例本土個案及152例境外移入(143例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡，值得注意的是，本日新增全台首起幼童重症。



指揮中心表示，今日新增之1,199例本土病例，為575例男性、623例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月31日至4月16日，其中包含672例為無症狀感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增本土病例中有10例中、重症。其中重症為一名未滿2歲多的兒童，未接種疫苗，為全國首見孩童重症。

媒體踢爆，該名兒童重症昏迷，家屬求救無門，更被迫簽下放棄急救同意書。陳時中進一步說明，4月14下午5、6點多兩度進線1922，後轉新北市衛生局處理，衛生局聯繫相關院所後，於6點半聯絡孩童母親確認情況，7點06分119出車，7點31分到院救治。陳時中表示，各個單位都全力進行救治。

媒體再度提問，該兒童14日便已經通報，為何16日才列入重症？陳時中表示，及時處理與研判，是第一要務，比公布來得重要。

個案分佈為新北市(434例)，臺北市(206例)，桃園市(159例)，基隆市(92例)，高雄市(60例)，花蓮縣(55例)，臺中市(40例)，宜蘭縣(39例)，臺南市(29例)，彰化縣(16例)，新竹縣(15例)，苗栗縣及屏東縣(各12例)，新竹市(10例)，臺東縣(7例)，雲林縣及南投縣(各5例)，嘉義市(2例)，嘉義縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為66例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(4例)，韓國(3例)，印尼及泰國(各2例)，新加坡及美國(各1例)移入，另139例調查中。入境日介於今年2月24日至4月15日。



指揮中心統計，截至目前國內累計33,205例確診，854例COVID-19死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。