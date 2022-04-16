馬斯克霸王硬上弓欲收購推特　董事會祭「毒丸」悍然擋下

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）科技大亨馬斯克（Elon Musk）與推特的愛恨情仇再有新發展。繼成為最大股東後，他本週拋出全面收購推特（Twitter）的構想，不料推特董事會並不領情，通過了「毒丸」（poison pill）計畫，不讓馬斯克得逞。

話說從頭。馬斯克是推特重度使用者，以此平台與廣大的8千萬追蹤者互動、做出決策，但他的推文引發熱議的同時，卻也不免爭議，惹來不少麻煩。本就嫌推特「言論不夠自由」的他，日前透過購入9.2%的持股，成為該公司最大股東，甚至得到進入董事會的機會。

外界料想他有意藉此取得話語權，對推特政策帶來影響力。就在他成為大股東消息傳出不久，推特表示將試行推文「編輯」功能，這是多年來使用者朝思暮想、不斷敲碗的功能，馬斯克一入股就剛好推出，時機不可謂不巧。

接著，劇情急轉直下。馬斯克不但拒絕了進入董事會，14日更表示欲以每股54.20美元的價格，收購推特，金額約430億美元，且無意商談價格。此案被董事會視為惡意收購，立刻於15日祭出反制措施，通過一項有限期「股東權益方案」。

截至2023年4月14日，任何意圖取得推特15% 股份的人，都會觸發此一機制，讓他人可用折扣價格購買該公司股票，從而「稀釋」收購方的股份。

BBC引述金融專家Josh White說法，「毒丸」手段是公司對抗惡意收購的最後防線，業界稱之為「核子選項」。White提到，馬斯克若真有心買下推特，不應以固定價格意圖鴨霸收購，這毫無協商空間的手法顯然踩到董事會紅線。

如今事態發展至此，馬斯克下一步如何走，引發關注。他在溫哥華TED大會上坦言，不確定是否能成功收購，但他口袋還有「B計畫」，惟並未透露。

此外，BBC指出，他也不再是最大股東了。資產管理公司美國先鋒集團（Vanguard Group）揭露，該集團目前持有推特10.3%的股份。

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