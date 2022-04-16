誤闖愛麗絲仙境？ 北投奇岩蜀花花海比人高！

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）假日想出門走走又不想離開台北？2000株「比人還高」的蜀花讓你一秒化身愛麗絲，走進城市中的奇幻花園！

距離捷運奇岩站五分鐘路程的北投開心農場，今年施種蜀花，因以特殊工法栽培，花莖可高達2公尺，白色、粉色、桃色、紫紅色錯雜美不勝收；碗口大小的花朵蜿蜒而上，夾道迎接旅人的到來，不僅賞心悅目，還有誤闖巨人花園的新鮮感；更有一株向日葵隱身在蜀花叢中，就是要讓你在回眸中不經意的發現驚喜。

佔地700坪的蜀花花海，有熱心志工引導解說，並管控人數分批入場，就是要遊客在裡面看得開心、拍得盡興，不管獨照、合照、網美照，自拍、拍花、拍天空，沒有300張照片，別說你進過蜀花花海。

除了看花，志工也會熱情邀請遊客加入開心農場臉書社團，不僅可以更新第一手資訊，也可以在花期結束後，免費索取蜀花種子，回家當個綠手指。

(圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

北投奇岩蜀花花海資訊

地點：台北市北投區三合街一段117巷38弄2~20號

開放時間：每日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00(遇雨取消開放)

聯絡電話：02-2892-2200

臉書粉絲專頁：開心農場臉書社團 （需審核）

費用：免費