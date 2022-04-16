【升級第三次世界大戰？】俄警告美國供應武器「後果難料」船艦遭毀恐以核武討顏面

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄國入侵烏克蘭近兩月，卻因美國、北約相助烏國而討不到好處，12日以正式外交照會警告西方陣營，軍援該國將帶來「無法預料的後果」。俄國飛彈巡洋艦「莫斯科號」13日遭烏軍炸沉，官媒怒稱「第三次世界大戰」已然開打，美國中情局長伯恩斯、烏國總統澤倫斯基警告，普丁可能不惜動用「低當量核武」挽回顏面與劣勢。

英媒《每日郵報》報導，俄國海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦日前於黑海沈沒，俄國國防部宣稱，該艦於13日起火引發船上彈藥爆炸，並於隔日拖回克里米亞途中遭遇暴風雨沉沒。船上510名官兵，僅有50人獲救，另有450名下落不明。

該媒體今日進一步引述分析家和專家警告，船上可能載有兩枚可安裝在P-1000「航艦殺手」飛彈上的核彈頭，倘若屬實，恐將引發「斷箭」（Broken Arrow）事故，即與核武有關且可能致命的意外事件。

美方及烏克蘭方則表示，該艦被烏國以2枚「海王星」（Neptune）反艦巡航飛彈擊中，於塞凡堡（Sevastopol）港口附近沉沒。烏國內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）稱，指揮該艦攻打蛇島的44歲的莫斯科號指揮官庫普林上校（Anton Kuprin）也在爆炸中喪命。

美國官員更指出，莫斯科號為俄國3艘光榮級巡洋艦之一，其沉沒造成俄軍在烏南戰區出現「戰力破口」，可謂一次象徵性的嚴重打擊。

儘管克里姆林宮試圖遮掩，官媒《第一頻道》（Channel One ）似乎認定莫斯科號的毀損是烏克蘭的手筆。該節目主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）向觀眾表示，西方支持烏國等同與俄國直接衝突，現在已然升級成俄國對抗北約裝備的「第三次世界大戰」。更有節目來賓不甩官方「火災說」，將該艦沉沒視為對俄國本土的入侵，更以當地禁用的「戰爭」一詞，並表示當摧毀基輔。

「莫斯科號」沈沒成關鍵 動用核武成可能？

《每日郵報》報導，美中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）14日公開表示，隨著在克蘭戰事受挫，俄國將會變得越發危險，為挽回顏面不惜動用「低當量核武」來製造勝利的假象，儘管現在沒有確切證據，但仍不可掉以輕心。

澤倫斯基接受15日《BBC》專訪表示，俄國總統普丁可能會動用化學武器或核子武器，因為「不在乎烏克蘭人的性命」，他強調，這不僅是烏國的問題，也是全世界的問題，所有國家都應該為此感到擔憂。

對於擊沉莫斯科號，他指出該艦是打擊烏國的強大武器，「因此，它的沉沒對我們來說不是悲劇。」

根據澤倫斯基所言，烏國官方認為約有2500名到3000名烏國軍人死於戰爭，10,000名受傷。而俄國則有近20,000名軍人傷亡（俄國官方承認1351名死亡）。

擴大戰事？ 俄國外交行文警告向烏方供應武器

美媒《華盛頓郵報》15日報導，俄國本週二正式向美國發出外交照會，警告華府及北約若持續向烏克蘭提供武器，對衝突而言無疑「火上澆油」，將帶來「無法預料的後果」。

據俄媒《國際傳真社》報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）證實，已向美國與其他國家發出關於供應烏克蘭武器的外交照會，但未對其內容進一步說明。

此前，美國總統拜登（Joe Biden ）在13日與澤倫斯基通話後，宣布對烏克蘭的8億美元（約新台幣232億元）新軍事援助計畫，包括武器、彈藥、直升機、無人機、裝甲運兵車、反火炮雷達系統等。自2月24日俄國入侵烏克蘭以來，美國向該國的軍事援助總額累計已達到32億美元。

一名美國匿名資深官員在談及該份文件透露，俄國人私下表示，美國對烏克蘭的大量軍援相當有效。

美國國務院拒絕就這份外交照會內容發表做任何回應。