週末多雲到晴南北溫差大 早晚微涼東部零星雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局今（16）日表示，本週末東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼；台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及馬祖有零星短暫雨，午後中南部山區仍有局部短暫陣雨。

中央氣象局最新資料顯示，星期六北部氣溫在17至24度之間，中部18至27度，南部20至29度，東部17至25度；星期日北部氣溫在17至25度之間，中部18至28度，南部20至28度，東部17至25度。

水氣減少，各地大多為多雲到晴，剩下基隆北海岸及東半部仍有零星短暫雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨。南北溫差大，出遊請注意調整衣物穿著，以免著涼。

氣象局也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

有關颱風「馬勒卡」，最新動態為今日凌晨2時變性為溫帶氣旋，持續往東北方向移動。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日天氣好轉，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；北偏涼，南微熱，早晚微冷。各區平地氣溫：北部15至23度，中部16至28度，南部18至30度，東部17至28度。

至於明（17）日至下週一（18日）白天，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；白天氣溫逐日略升，北舒適、南微熱，早晚微冷。

吳德榮引用最新模式指出，下週一（18日）起天氣多變，可預報度降低。下週一晚至週二上午「微弱鋒面」掠過，北部及東半部雲量增多，伴隨零星短暫降雨的機率。

下週二下午至週三上午偏東風影響，天氣好轉，西半部多雲時晴，東半部偶零星降雨、週三下半天水氣增多，北台降雨機率提高。下週四另一波鋒面掠過，天氣趨不穩定，但各國模式模擬差異甚大，待持續觀察。