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新北市國中教師甄選簡章出爐　首次納入本土語認證加分 明年英語認證通過也能加分！

By 台灣英文新聞
2022/04/15 17:33
新北國中教甄，考生於試場進行筆試 (資料照由教育局提供)

新北國中教甄，考生於試場進行筆試 (資料照由教育局提供)

新北市教育局今(15)日公告111學年度國中教師甄選簡章，首次納入本土語認證加分機制。初試線上報名時間自今(111)年4月29日至5月5日，歡迎考生踴躍報名，加入新北教育行列！

教育局長張明文表示，新北市為吸引各類專長教師報考，訂有多元加分機制。今年首度將本土語認證納入教甄加分項目，以充實本土語師資。另為推動2030新北雙語城目標，鼓勵教師具備英語教學能力，明年國中教甄將納入非英語科及雙語類科考生英語認證加分機制，以網羅優秀人才。

因應本土語課程納入部定課程，今年本土語語言能力認證納入教甄初試加分項目，除報考特殊教育科及專任輔導教師之外，其他考生本土語(含閩南語、客語及原住民語)語言能力認證結果達中高級以上者，1項認證初試原始成績加1分，最多可加2分。

今年將持續開設雙語教學專長教師缺額，不僅英語認證達B2者可以報考，凡具有「英文(語)相關系所畢業證書」或「外文系英文(語)組畢業證書(含未分組之外國語文系，並經畢業之大學開具主修英文之證明者）」或「英文(語)輔系證書」者，亦得報考國中教甄雙語教學專長類科。

112學年度起，國中教甄將實施英語科及雙語類科以外考生英語能力加分機制，應考人只要檢具近3年期間符合相當於新北市CEFR語言參考架構B2級以上英語文檢定證明書(含聽、說、讀及寫測驗類別，不限於同一測驗工具或檢定考試)，初試原始成績就可加2分。

此外，本次國中教甄有3所實驗學校招考教師，分別是群山環繞且人文資源豐富、與KIST誠致教育基金會合作的坪林實驗國中，位於北海岸且自然生態資源豐富，發展山海及人文美感融合課程的石門實驗國中，及111學年度轉型實驗學校，以永續發展與國際視野發展課程的貢寮實驗國中，邀請與上述學校理念相符者一起投入實驗教育。

教育局提醒，教甄簡章請至新北市教育人員聯合甄選報名系統(http://career.ntpc.edu.tw)下載。缺額公告日期為4月28日，請考生於4月29日上午8時起至5月5日下午6時至前述報名系統登錄，並於5月5日24時前完成繳費並列印准考證，始完成線上報名手續，歡迎有意擔任新北市教師者踴躍報考！

更新時間 : 2022-04-16 00:23 GMT+08:00

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