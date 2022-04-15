本週發行量加權股價指數跌幅約為1.62%　上市股票總市值達52.77兆元

根據臺灣證券交易所統計，111年4月15日發行量加權股價指數收盤為17,004.18點，較上週(111年4月8日)的17,284.54點下跌280.36點，跌幅約為1.62%，台灣50指數收盤為13,187.45點，較上週的13,396.14點下跌208.69點，跌幅約為1.56%，寶島股價指數收盤為19,337.89點，較上週的19,686.27點下跌348.38點，跌幅約為1.77%。產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲17.95%為最大，跌幅以電子零組件類指數下跌5.38%為最大，未含金融類指數下跌206.24點，跌幅約為1.40%，未含電子類指數下跌244.05點，跌幅約為1.18%，未含金融電子類指數下跌47.14點，跌幅約為0.28%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆3,827.43億元，全體上市股票成交金額為1兆3,072.81億元，股票成交量週轉率為2.91%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,771.67億元，占全體上市股票交易金額28.85%

第二名，航運類2,185.18億元，占全體上市股票交易金額16.72%

第三名，化學工業類912.60億元，占全體上市股票交易金額6.98%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電器電纜類14.84%

第二名，化學工業類14.42%

第三名，航運類12.96%

累計今年年初開盤迄今共65個交易日，集中市場總成交金額為19兆8,658.22億元，市場日平均成交金額為3,056.28億元，股票成交量週轉率為36.57%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。

2022年4月15日全體上市公司市場總值為新台幣52兆7,669.09億元，較上週(2022年4月8日)市值53兆6,258.69億元減少8,589.60億元，減幅約為1.60﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)