【全台灣單日確診破千例】基隆市不敢樂觀　新北市即日起不公布足跡•花蓮同步啟動居家照護

新北市副市長劉和然15日下午在市府疫情記者會表示，全國單日確診病例已超過1000例 (其中新北市就有328例)，新北將不再公布足跡，即日起... 新北市副市長劉和然15日下午在市府疫情記者會表示，全國單日確診病例已超過1000例 (其中新北市就有328例)，新北將不再公布足跡，即日起將人力重心放在居家照護。中央社

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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市政府表示，即日起改變防疫政策，今天(4/15) 起不公布確診者公共足跡，人力重心放居家照護；新北目前照護326戶，將滾動修正照顧方案，目前依被照護者症狀，5000部血氧機備而不用。

中央流行疫情指揮中心稍早宣布，新增1209例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，顯示疫情仍在發展；新北市府衛生局也公布新增病例資訊，299例為新增或採檢陽性、29例為居家隔離陰轉陽，這些個案中，與外縣市相關63人。

新北市副市長劉和然下午說明疫情表示，日前有共識，當全國病例達1000例時就不公布足跡；衛生局發言人高詩琪表示，往後防疫策略重點不在確診個案數，雖不公布公共足跡，但會持續疫情調查。

劉和然表示，本土病例激增，社區多條傳播鏈，公布足跡意義不大，反而可能讓民眾誤解沒公布的地方安全；個人落實防疫作為才是對抗潛藏病毒最佳策略。

居家照護方面，劉和然說，這是往後防疫重點，等全國都實施居家照護時，民眾遇到的問題會更層出不窮，將與中央依個案與通案討論、修正照顧策略。

劉和然舉例說，有人抱怨沒收到關懷箱，調查發現部分陳情者是集中檢疫中心檢疫對象，非居家照護確診個案、有些是戶籍地與居住地的落差，造成物流運送卻沒收到，將加強溝通，避免誤會。

根據中央社，劉和然指出，除向中央反映，希望縮短採檢確認陽性通報時間差，新北關懷箱有泡麵等民生物資、衛教宣導及溫度計，方便被照顧者填寫體溫等生理健康數據，另備有5000台血氧機，但現階段居家照護對象多是無症狀或輕微上呼吸道輕症，暫不需用到血氧機。

基隆市防疫作為

新北市政府15日宣布即日起，將不公布足跡。基隆市長林右昌今天則說，基於防疫需要，只要是基隆市政府有能力，仍會公布足跡，提醒民眾注意。

林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會中說，中央今天公布與基隆相關的案例有48例，其中主要與家庭群聚相關的有11個家庭共15例，校園相關的有6間小學共7例。

林右昌指出，全國疫情確診者破千，基隆戒慎恐懼，也沒有樂觀本錢，未來基隆的疫情也是會跟全國的疫情狀況走。醫院是最後的防線，社區篩檢站是前線的防線，而每一個人都是防疫的尖兵，提醒大家多注意自己的身體狀況；若有異常的話不管是要通知市政府，或是讓家人朋友知道，都可提早因應，有助減緩疫情傳播速度。

花蓮縣防疫作為

另外花蓮連日COVID-19確診個案增多，今天（4/15) 被中央列為高風險區域，花蓮縣長徐榛蔚指出，目前共61名確診者居家照護，由基層診所醫師負責視訊關心個案身體狀況。

花蓮今天新增146例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中專責醫院、衛福部花蓮醫院爆發院內感染，確診人數持續上升，對醫療量能造成衝擊。

徐榛蔚今天在防疫記者會指出，昨天與新北市同步啟動居家照護，提供生活及醫療照護，目前已有61名確診者使用居家照護，由衛生局媒合基層診所以視訊聯繫確診個案，關心身體狀況。

嘉光診所醫師黃啟嘉說，今天視訊看診4名確診者，症狀以流鼻水、咳嗽為主，比過去流感症狀更輕微；醫師江躍辰則說，目前還沒有視訊看診，倒是民眾預約疫苗施打踴躍，這幾天開放名額都額滿。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，輕症、無症狀個案須符合未滿65歲、無血液透析、無懷孕者，可採居家照護管理。

朱家祥指出，確診個案居家照護可與無染疫家人同住，但需在家中單獨一人一室，避免與同住家人直接接觸、用餐，若不得已需使用共同空間，應保持空氣流通，做好環境消毒，且禁止訪客、不得接觸非同住者。

朱家祥提醒同住家人，多數病患為輕症，休息數天後症狀可恢復，若發現確診家人出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青，都要立即通報醫療院所。

朱家祥指出，確診者同住者解除隔離條件，需於家中最後確診個案的確診滿10天，且同戶居家隔離者家用抗原快篩陰性，解除隔離後需進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

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