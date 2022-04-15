（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高市府今天(4/15)宣布新增58例確診個案，包含2人到屏東娛樂場所染疫、其餘外縣市足跡8例。左營分局員警染疫，已採檢逾300人，目前共10人確診，感染源鎖定1外部人員疫調中。

高雄市長陳其邁今在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，新增58例確診個案，包含2例娛樂場所衍生各案、居家隔離期間陰轉陽16例、外縣市足跡相關8例、確診者密切接觸者31例，並有1例疫調中。

陳其邁說，高雄市整體疫情，隨著南北移動、外縣市旅遊史數量增加，社區風險也會跟著提升。娛樂場所今天復業，接下來會在每週五快篩。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，原先匡列雅閣、金芭黎、帝寶、大帝國4大娛樂場所衍生傳播鏈今天都沒有新增確診個案。但有2人分別到屏東可愛小吃部、想再來小吃部活動染疫。

其餘外縣市活動史部分，潘炤穎說明，案31697本身是高風險場域工作者，3到6日在台北活動；案32034在9到13日也有到台北，12日到小巨蛋參加張惠妹演唱會，坐在黃3區。案32036、32037、32038則曾到過花蓮。

中部活動史部分，潘炤穎說，案31023在9到10日曾到台中，有與確診個案一起唱KTV，因此染疫；案31359曾與家族來自北中南的親友聚會，詳細感染源疫調中；案32035曾到中部參與宮廟活動，也有來自北中南的成員，由各地政府協助疫調中。

針對警察局左營分局群聚，潘炤穎表示，經清查10層樓辦公大樓，採檢超過300人，目前共發現10人確診，集中在6到8樓層的內勤工作人員，排除外勤造成染疫，並經疫調鎖定1名外部人員（案31365），正在進行溯源疫調、匡列採檢。

確診者足跡今天公佈30餘處，有7-11高銀門市、享溫馨KTV巨蛋店、神采飛揚KTV、苓雅區環球影城、羽傑國際羽球會館、爬格子國語文補習班等入列，並有多名確診者足跡曾在同天到過「您好鹽酥雞」。

中央社引述陳其邁表示，高雄市府已啟動「類三級」辦公，包含會議人數減半、辦公處所使用隔板、分流上班彈性上班等。雖然目前醫療衛生相關人員沒有禁止跨縣市移動、開會，但內部會啟動移動後快篩等感染控制措施。

高市府公布，目前校園4間學校全校停課、38班停課，師生1606人居家隔離、1144人自主健康管理，並提醒自主健康管理人員也禁止到校，降低校園群聚風險。

高雄4/15新增58例確診•市府啟動「類三級」辦公 左營分局群聚鎖定感染源疫調