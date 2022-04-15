「中華電信e化帳單 世界地球日e決勝負」活動開跑　總獎項超過8千名 新客戶獨享10倍抽獎點數

中華電信響應422世界地球日，以不紙環保．愛地球的概念推廣e化帳單服務，即日起至111/5/31止，無論新、舊消費性客戶，凡使用中華電信電子帳單、簡訊帳單或轉帳代繳扣款結果以無紙化通知等e化帳單服務，即擁有「中華電信e化帳單 世界地球日e決勝負」活動抽獎資格!使用中華電信e化帳單服務，不僅可以永續保護環境，還有機會抽中特獎iPhone 13 Pro 256GB及超過8,000多項豐富好禮！

e化帳單 老客戶放心抽 新客戶十倍抽

「中華電信e化帳單 世界地球日e決勝負」於活動期間前，老客戶依已申辦之e化帳單設備數，每號設備可獲得1點抽獎點數；申辦電子帳單或簡訊帳單之新客戶，每號設備可獨享點數加碼10倍送，申辦設備數越多，抽獎點數愈多！此次，特獎祭出iPhone 13 Pro 256GB，另外還有Switch OLED白色主機+3片軟體、Mr.Smart 8S掃地機器人及Hami Point點數等超過8,000多項好禮！現在就揪好友一起參加「中華電信e化帳單 世界地球日e決勝負」抽獎活動，活動網址：https://www.cht.com.tw/home/campaign/greenearth/index.html

中華電信e化帳單環保又便利 隨手繳費、查閱帳單樣樣行

中華電信e化帳單，不僅淨零排碳減紙做環保，方便客戶24小時管理帳戶，帳單資訊須經系統驗證客戶身分方可開啟，確保客戶資料安全不外洩，另外也可辦理轉帳代繳服務，繳費結果將於金融機構/中華郵政扣款後，主動以簡訊/語音通知，省去忘記繳費的煩惱。

申辦電子帳單、簡訊帳單及轉帳代繳即刻行動！詳情可至網路客服中心(https://123.cht.com.tw)或下載中華電信App資訊取得方便又即時。歡迎以市內電話撥打123或手機直撥800客服專線，或至中華電信門市申辦，我們將竭誠為您服務。

註：本抽獎活動預定於111年6月中旬抽獎，6月30日前在活動網頁公布中獎名單。