新北市八里五福宮持續6年捐民生物資　再贈2號救護車強化淡水救護能量

以奉祀五路財神為名的八里五福宮，秉持濟世救人的理念，連續6年捐贈新北市實物銀行，並響應好日子愛心大平台，於15日再度藉由法會，捐贈市值63萬多元的民生物資；以及「五福2號」高頂救護車和AED貼片350片，市值395萬元。由社會局長張錦麗和消防局副局長陳崇岳代表侯友宜市長到場受贈，感謝五福宮管委會的愛心。

八里五福宮主委、市議員鄭戴麗香表示，該宮奉祀五路財神，為信眾祈福納財，每年農曆3月及7月都會普施法會，會後再將物資送給鄰近教養院、育幼院及八里地區的弱勢家庭。自106年起，改捐給新北市實物銀行，讓信眾的物資發揮更大效益。

鄭戴麗香說，五福宮於110年曾捐贈高頂救護車「五福1號」，提供消防局第三大隊八里分隊使用；這次除民生物資外，副主委蔡志浩為發揚財神爺慈悲為懷的善念，號召委員再度捐贈「五福2號」，並奉財神爺指示，捐給竹圍分隊，以強化淡水區的救護能量。

消防局副局長陳崇岳表示，新北市救護能量，一年高達20萬多件，OHCA（到院前心肺功能停止）的救活率，從103年的5.11％，到110年提升到9.3％，目前已突破10％，除同仁的努力外，也有賴救護車和緊急救援設備，像這次受贈的高頂救護車，配備有履帶式搬運椅、抽氣式護木組、移動式UVC紫外線消毒燈等，並於後艙設計前向式安全帶座椅，提升安全係數，讓同仁可以快速、安全緊急救護。

社會局長張錦麗表示，非常感謝鄭戴議員和全體委員及信眾的愛心，受贈的各項民生物資，會透過蘆洲社福中心、北海岸社福中心等，分送給八里、淡水等鄰近地區的弱勢家庭。

市議員陳偉杰也專程蒞臨參加捐贈儀式，他讚許鄭戴議員是地方的「媽祖婆」，這次年底雖然不再競選連任，相信她仍會以五福宮主委身份持續關懷地方民眾。