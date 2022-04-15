（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市今天（4/15) 新增140例COVID-19本土病例，市長柯文哲表示，中山區酒店群聚已擴散進社區，衍生成家戶感染；副市長黃珊珊則說，會在可控制的範圍疫調、公布足跡提醒民眾。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，北市今天新增140例本土病例，一開始是因中山區酒店群聚案，後來擴散進社區，衍生出家庭案例。

副市長黃珊珊表示，因酒店群聚案嚴峻，居家隔離人數持續增加，其中也有許多人是隔離期間陰轉陽，因此造成家戶感染，病毒從第一圈接觸者擴及至第二圈，希望民眾少涉及這些須把口罩長時間拿下來的場所。

衛生局公布足跡，包括金典商務酒店、特蘭斯商務會館、W-Club等，以及多家飯店如晶華、文華東方等還有多家餐廳。

媒體提問，隨著確診人數增加，北市是否還會持續公布足跡。黃珊珊表示，健康服務中心依舊會做疫調及開精準疫調會議，在可以控制的範圍，若整理得出來，每天都會公布以提醒民眾。

黃珊珊表示，的確若一天確診上千例，公布足跡就沒有太多意義，但有完整疫調資料還是會公布，原則就是高風險區域及會需要長時間脫掉口罩的地方盡量不要去。

黃珊珊呼籲，若是去餐廳用餐等，與別人會有接觸的地方都要戴好口罩，工作人員要做好清消，市府也會在下週啟動居家辦公演練。

黃珊珊今天在記者會上另說明，北市的快篩劑發送原則，熱區選定中山、北投區，高風險對象為7大行業與學校；維持社會秩序與民生相關場域，如警察單位、環保單位等也優先適用。

黃珊珊指出，向中央申請的20萬快篩劑已獲同意、但尚沒取得，中央希望比照基隆的方式，北市府選定中山區，因區內酒店群聚嚴峻；北投區則是因本來校園群聚嚴重，但已陸續復校，將再研議是否還有別的熱區。

此外，維持社會秩序與民生相關場域也會優先適用，第一優先為警察、環保單位、市場處（如公有市場或攤商）；第二優先是區公所、社福單位、衛生單位等。

黃珊珊表示，全國的快篩劑大部分都被中央徵用，還在等中央的配置，後續會因應疫情啟動社區快篩及居家照護。

媒體提問，議員指出北市提供公費快篩劑的診所不足且不平均。對此，黃珊珊回應，這是中央選定的地點，北市各行政區有另外配送的點，但快篩劑發放也須經醫師評估，不是給民眾自行取用，有需要的人自然在會診所裡拿到。

黃珊珊指出，北市所有民眾都可至7大醫院做免費核酸檢測（PCR），市府不會特別在診所放快篩劑。

北市4/15新增140本土個案•酒店群聚衍生家戶感染 快篩劑發送•選定熱區中山、北投7大行業與學校