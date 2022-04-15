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北韓河畔最新高級豪宅竣工！光鮮亮麗的背後竟藏秘密

由於北韓是分配房屋，人民無法自由選擇住所，被分配到這些「高級住宅」的居民，理當應該感到開心，卻有脫北者向媒體爆料，其實建築內有許多都不堪用。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/04/15 17:03
北韓首都平壤市中心普通江（Pothong）畔最新階梯式住宅「瓊樓洞」。（圖/路透社）

北韓首都平壤市中心普通江（Pothong）畔最新階梯式住宅「瓊樓洞」。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）北韓領導人金正恩近期在普通江周邊打造絕美公寓群，引發國際關注，連「國寶主播」李春姬也獲得其中一戶樓中樓住宅，不過有脫北者爆料，這些由政府分配的房子通常都漏洞百出，時常缺水缺電，並沒有外觀看起來那樣光鮮亮麗。

金正恩近期在首都平壤市中心普通江（Pothong）畔打造階梯式住宅「瓊樓洞」，並為這一區高級公寓竣工儀式剪綵，在北韓官媒曝光的照片中可以見到，夜晚時分閃爍溫馨黃燈，照亮寬大的馬路和運河河畔，看起來像極了美式社區。

不過在這個迷人景觀的背後，卻有著不為人知的秘密。由於北韓是分配房屋，個人交易不動產在當地被視為違法行為，因此人民無法自由選擇住所，被分配到這些「高級住宅」的居民，理當應該感到開心，卻有脫北者向媒體爆料，其實建築內有許多都不堪用。

路透社指出，即將年滿80歲的「國寶主播」李春姬也獲得普通江這區的一間樓中樓住宅。然而韓國媒體透過消息來源表示，普通居民社區大樓的建設仍然有缺陷，像是窗戶只有框架，水龍頭雖然安裝了但無法使用。

根據路透社，31歲的脫北者鄭時宇（音譯，原名Jung Si-woo）表示，在北韓，這種頂層公寓是窮人住的，因為電梯經常壞掉，而且水壓低讓人們無法抽水使用。鄭時宇補充，他曾住在一棟沒有電梯的13層大樓中，有朋友住在40層大樓的第28樓，雖然有電梯他卻從沒使用過，因為電梯太常故障。

被問及本週新建設的豪宅區與最新的80層摩天大樓時，鄭時宇認為金正恩只是在炫耀。「這是為了顯示他們的建築技能進步了多少，而不是考慮居民的喜好。」

他也補充，當他還在北韓時，大多數電梯每天只開啟兩次，就是在早上6點到8點的通勤高峰時間，晚上時間相同。此外，低水壓讓住在較高樓層的人被迫從地面將水帶到樓上，或安裝自己的特殊泵機。

北韓河畔最新高級豪宅竣工！光鮮亮麗的背後竟藏秘密

北韓河畔最新高級豪宅竣工！光鮮亮麗的背後竟藏秘密

金正恩參與新公寓竣工剪綵儀式。（圖/路透社）
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