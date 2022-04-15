國表藝高志尚推ESG指標納「藝文贊助」 擴大台灣藝文活動參與

國家表演藝術中心董事長高志尚(站左一)及三館一團總監執行長大合照 國家表演藝術中心董事長高志尚(站左一)及三館一團總監執行長大合照 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／劉怡均 台北採訪報導）國表藝新任企業家董事長高志尚15日宣布將大力整合社會資源，力推企業贊助藝文活動納入ESG評估指標內容之一，率領三館一團讓藝術成為民眾生活的一部分。

國家表演藝術中心（以下簡稱國表藝）今(15)日由新任董事長高志尚，率領三館藝術總監-國家兩廳院劉怡汝、台中歌劇院邱瑗、衛武營國家藝文中心藝術總監簡文彬及國家交響樂(NSO)執行長郭玫岑出席記者會，其中邱瑗及簡文彬以遠端方式線上參與，分享連任感想跟下一階段目標。

台灣義美食品董事長高志尚自4月2日接下國表藝董事長一職後，創下先例由企業家接下該職領軍國內表演藝術產業。高志尚憑藉自身對古典樂的愛好跟品味，以及良好的政商關係，將積極整合更多社會資源，力促業界和三館一團合作。

高志尚表示，未來藝術將沒有界限，台灣已有好的場所跟國際合作經驗，最重要的是有好的人才，然而，人才培育不僅是三館一團責任，所有大學也要開始驅動，除了培養更多新媒體人才，藝術文化表演除了創意，還要學習管理，三館一團要能夠吸引更多年輕人思考未來發展，不再只侷限於傳統領域。

除了熱愛古典音樂眾所皆知，高志尚也熱愛電影，過去曾和中影及邵氏合作拍電影，更曾經營過電影院，並簽下知名港星王祖賢首部愛情文藝片《今年的湖畔會很冷》片約，也出手投資紀錄片導演張毅拍攝劇情片，更和吳念真、小野等知名作家熟識多年，而和三館總監也都有超過十年以上的好交情，對他而言，藝術早成為生活一部分。

高志尚說，常坐飛機十幾個小時去國外聽音樂會或看歌劇，觀察到旁邊坐的人都是一大群朋友或家人，對外國人來說看藝文演出是生活的一部分，台灣當前課題是怎麼把藝術融入生活的一部分，例如，高雄衛武營旁的綠地週日聚集許多家庭，父母帶著孩子在草地上活動，場館應該要好好利用五個室內場所跟室外演出場地擴大藝文活動參與族群，把藝術融入生活。

國表藝表示，現行金管會的「ESG企業永續發展」相關主題， 聚焦於營造健全永續發展的生態體系，應該擴及將提供贊助藝文活動或藝術家，也納入ESG的報告揭露內容。台灣有1千多家大的企業， 如果ESG內容能夠涵蓋贊助藝文活動，將會提高人文素養，高董事長已跟文化部長李永得部長溝通望促成構想實現。

劉怡汝續任兩廳院藝術總監後，接下來的四年目標是成為亞洲一流指標場館。她說，今年參加歐盟永續劇場聯盟，成為唯一的亞洲代表，將繼續努力和國際劇場及藝術節以永續共融為主基調合作，以不同表演形式和疫情共存，朝向永續經營發展。

劉怡汝分享經營方向，演出形式因受到疫情影響將重新定義現場性，商業模式受到科技影響跟著改變，未來將嘗試虛實整合演出模式，嘗試虛擬經濟；同步著手製作管理人才培育，補足過往營運不足之處，走向高階製作人才，不再只是藝術行政執行者，是要培養能面對世界的人才。

邱瑗表示，下一步歌劇院定調為新媒體實驗基地，已和國內外藝術家一起打造VR、AR創作，讓科技藝術在表演舞台上共演，盼成為亞洲新媒體新據點，把科技藝術帶入校園，培養25歲以下新媒創作者，之後成立永續小組希望落實綠色劇場，爭取防火智慧建築標章，導入ISO能源跟資安管理制度。

簡文彬說明，之前和林懷民討論到「藝術是稍息不是立正」，此說法回應衛武營過去是軍營的身份，「表演藝術每一項都在追求精準度，但在放鬆的態度下進行」，衛武營是很chill能讓人放鬆的場館，未來也會這樣繼續做，自台灣燈會後衛武營表現亮眼讓外界對場館期望更高，他將力推三大平台-當代音樂，馬戲，舞蹈，一秒變藝術家創造機會讓民眾接觸藝術，打造衛武營是讓藝術平易近人的地方。

郭玫岑代表NSO音樂總監準‧馬寇爾(Jun Märkl)出席，馬克爾接下呂紹嘉從顧問轉成音樂總監後，希望NSO成為「台灣人每一個人的樂團」，雖已是兩廳院駐館樂團，但希望連偏鄉也要有NSO足跡，因為音樂是不需要語言卻能和全世界溝通的工具，盼樂團肩負文化大使角色，明年將預計去美東及日本巡迴，後年前往歐洲。