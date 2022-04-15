美國不會放棄台灣 葛瑞姆：台灣可以自由選擇領袖

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）適逢台美關係法34週年，美國重量級參議員訪團今（15）日上午前往總統府後接受外交部長吳釗燮宴請，訪團主席葛瑞姆強調「拋棄台灣等同於拋棄自由本身，美國永遠不會放棄自由」，參議院外交委員會主席孟南德茲則指出，全世界都在關注台灣，「不會讓那些事情發生」。

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）表示，今天早上跟總統蔡英文見面有非常支持、溫暖、友誼的對話，他也提及，如果台灣有更多人去美國投資，就更容易跟美國人解釋為什麼台灣重要，也才能將南卡羅來納州製造的F-16戰機賣給台灣，這對維持台灣安全至關重要。

葛瑞姆也提及，台灣雖小但所生產的晶片已成為主導世界的力量，他並表示回去會向美國人民分享，台灣生產的晶片對美國的重要性。

葛瑞姆表示，自由的概念也同等重要，台灣地方雖小，所代表的價值卻是龐大且意義重大，即自由，「美國人可以自由選擇自己的領袖，台灣人也能可以自由選擇自己的領袖。」

他說，中共支持的是普丁的政權，而台灣人所支持的是正在受苦的烏克蘭人民。拋棄台灣等同於拋棄自由本身，美國永遠不會放棄自由，「我希望中國共產黨可以改弦易張，直到那天到來之前，我們都需要強而有力的面對壓迫，中共的所作所為與台灣大相逕庭，現在是向他們究責的時候。」

孟南德茲（Robert Menendez）則表示，身為台灣國會連線（Congressional Taiwan Caucus）共同主席，很高興能與資深跨黨派議員們一同來台，而訪團來訪就是展現台灣的重要性。

孟南德茲指出，世界各地充滿許多挑戰，包含烏克蘭、北韓、委內瑞拉等地，但他們了解台海的關鍵性。他重申美國並不尋求與中國發生衝突，「事實上，是西方世界邀請中國加入國際秩序，很遺憾的是中國接受邀請，卻並未遵守國際規則。」

孟南德茲呼籲，當前課題並非中美之間選邊站，而是選擇要過自由獨立的生活還是處處受制於人。

孟南德茲強調，此行是為支持改灣，「正如我們口罩上所示，台美關係堅若磐石。那些希望台灣不要發展得太好的人，他們需要了解，全世界都在關注台灣，不會讓那些事情發生。」

訪團稍早已前往總統府晉見總統蔡英文，葛瑞姆於致詞中重申台美關係「堅若磐石」，並表示會積極因應中國對台灣日益猖狂的挑釁，因為放棄台灣相當於放棄自由、民主以及自由貿易。他稱俄國入侵烏克蘭讓人痛心疾首，美國人民相當理解台灣對美國的重要性，並放話是時候讓中國為其在全世界的所作所為付出「更龐大的代價」。

葛瑞姆（Lindsey Graham）率美國聯邦參議院跨黨派議員團於14日晚間搭乘軍機抵台，成員包括梅南德茲，衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）共6位國會議員。